​​​​​​​حصيلة جديدة تكشف فقدان 516 شخصاً بينهم أطفال لحياتهم منذ بدء الانتفاضة في روجهلات وإيران

ونشرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا"، حصيلة جديدة للذين فقدوا حياتهم خلال المظاهرات والاحتجاجات في روجهلات كردستان وإيران، منذ بدء الانتفاضة الشعبية؛ عقب مقتل الشابة الكردية، جينا أميني منتصف أيلول 2022، وحتى الآن.

وأفادت الحصيلة، فقدان 516 شخصاً لحياتهم، بينهم 70 على الأقل دون سن 18، كما أشارت إلى اعتقال 19 ألف و204 أشخاص من قبل سلطات الدولة الإيرانية.

وذكرت وكالة "هرانا"، أن 161 مدينة في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، شهدت احتجاجات شعبية ضد الدولة الإيرانية تحت شعار "Jin, Jiyan, Azadî".

(ي م)