​​​​​​​حصيلة جديدة للمبنى المنهار في الشيخ مقصود ووكالتنا توثق أسماء الضحايا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني المؤلف من 5 طوابق في قسم معروف في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب إلى 18 شخصاً فقد 16 منهم لحياتهم، فيما يخضع جريحان اثنان للعمليات الجراحية.

بحسب ما وثقه مراسلنا، فإن أسماء الضحايا الذين فقدوا حياتهم هي كالتالي:

* عائلة ظريفة إيبو: ظريفة إيبو (33 عاماً)، جانكيز إيبو (14 عاماً)، أفليان إيبو (13 عاماً)، أما مصطفى إيبو (17عاماً) فهو مصاب، وهم من قرية قره تبه التابعة لناحية شرا هجروا على يد جيش الاحتلال التركي؛ إبان احتلال عفرين.

* عائلة جعرور من المكون العربي: حميدة جعرور (٧ أعوام) جمال جعرور (١٠ أعوام) يوسف جعرور (عامين ونصف)، ووالدتهم ميس ممدوح جعرور، وقريبتهم وصال جعرور، جد الأطفال مصاب ويدعى جمال جعرور (٦٠ عاماً) فيما لا يزال والد الأطفال مفقوداً ويدعى صبحي جعرور.

* عائلة وائل ريحاني: وائل محمد ريحاني (37 عاماً) من قرية جولاق التابعة لناحية جندريسه، والزوجة دعاء سليمان من قامشلو (29 عاماً)، وطفلتهما الرضيعة إيفانة وائل ريحاني (20 يوماً)

* عائلة رضوان محمد: رضوان محمد صبري (55عاماً) من قرية خلنيرة، والزوجة زينب أحمد رجب عثمان (٤٢ عاماً) من خريبة التابعة لناحية شرا، هجروا من مقاطعة عفرين المحتلة وسكنوا في حي الشيخ مقصود.

* عائلة رسول إيبو: "رسول إيبو (46 عاماً) وزوجته كليناز كدرو (33 عاماً)".

كما انتشلت فرق الإنقاذ جثماناً آخر لم تعرف هويته بعد.

فيما لا تزال الفرق مستمرة في إزالة الأنقاض وانتشال المفقودين بالتعاون مع المئات من المتطوعين من الأهالي.

(كروب/ س ر)

ANHA