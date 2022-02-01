​​​​​​​حصيلة هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على عفرين والشهباء خلال شهر كانون الثاني

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال شهر كانون الثاني، وبشكل يومي، نواحي شرا وشيراوا وريفها في مقاطعة عفرين المحتلة، بالإضافة إلى قصف مناطق مقاطعة الشهباء.

وبحسب الإحصائية الإجمالية لعمليات القصف خلال شهر كانون الثاني المنصرم، فقد قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل يومي، قرى مرعناز، والمالكية، وتل رفعت، وبيلونية، وعين دقنة، وبينه، والشيخ عيسى، وحربل، ومنغ، وسوغانكي، وعلقمية، وإرشادية شرا، وكوندي مزن، وتل المضيق، وسد الشهباء، وكفر أنتون، وتل خودا، والتنب، وتات مرعش، وزيارة، وآقيبة، وشوارغة، ومياسة، وقلعة شوارغة، وسموقية، وتلة كلوتة، وتل جيجان التابعة لناحيتي شرا وشيراوا في عفرين المحتلة ومقاطعة الشهباء.

واستخدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في القصف، قذائف الهاون والأوبيس وأسلحة الدوشكا ما ألحق أضراراً مادية بالأراضي الزراعية وممتلكات الأهالي.

كما حلقت طائرات الاستطلاع لجيش الاحتلال التركي بشكل يومي في سماء ناحيتي شرا وشيراوا ومقاطعة الشهباء.

(ك)