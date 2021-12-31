​​​​​​​حصيلة هجمات جيش الاحتلال التركي على ناحيتي تل تمر وزركان يوم أمس

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته بهجماتهم على ناحيتي تل تمر وزركان التابعتين لمقاطعة الحسكة.

إذ شهدت الناحيتان، يوم أمس الخميس، هجمات عنيفة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، استهدفوا خلالها أكثر من 10 قرى مأهولة بالمدنيين، بأكثر من 50 قذيفة، من القواعد التي تتمركز فيها شرق مدينة سري كانيه المحتلة.

وأفاد مراسل وكالتنا في زركان بأن الاحتلال التركي بدأ في الساعة الـ 4:00 من مساء أمس الخميس، باستهداف مركز ناحية زركان، بالتزامن مع استهدافه لكل من قرية الأسدية والخضراوي ودادا عبدال وبسيس وقرية النويحات وقرية تل الورد في المحور الشمالي والغربي والجنوبي لمركز الناحية.

بالإضافة إلى استهدافه الجامع الكبير وسط بلدة زركان، أثناء تجمّع المصلين لصلاة المغرب، ما أدى إلى إصابة المواطن خشمان حسن خلف.

هذا، ووثق مراسلنا أسماء الشهداء في ناحية زركان، وهم (جواهر النهار، وشقيقتها جمالة موسى النهار، والطفل علام علي العيسى البالغ من العمر العامين).

أما المصابون فهم (الطفل محمد عيسى العلي (2عام) وعلا علي العيسى (5 أعوام)، ومحمد خلف (33عاماً)، والطفل محمد عبد الحميد (1 عام).

وتزامن ذلك مع توسيع الاحتلال التركي قصفه ليستهدف قرى تل تمر، حيث استهدف قرية تل شنان الآشورية شرق تل تمر وقرية الدردارة شمال تل تمر، وقرى أم الكيف وتل جمعة الآشورية وتل كرابيت والطويلة غرب الناحية، بالإضافة إلى استهدافه لأول مرة قرية بالجارية الواقعة جنوب غرب الناحية وجنوب الطريق الدولي M4.

هذا، وتسبب قصف الاحتلال التركي بأضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين في القرى التي تم استهدافها.

وكان الاحتلال التركي قد ارتكب مجزرة خلال الأيام الفائتة في ناحية زركان من خلال استهدافه للناحية وقراها، أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 14 آخرين بينهم أطفال.

(د أ/م)

ANHA