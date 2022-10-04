​​​​​​​حصيلة هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا يوم أمس

تواصل دولة الاحتلال التركي شنّ هجماتها على مواطني مناطق شمال وشرق سوريا من حدودها والمناطق التي احتلّتها في الأراضي السوريّة. وقد أسفرت هذه الهجمات حتّى الآن عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين. كما أجبرت عشرات الآلاف من المواطنين على التهجير. وإلى جانب هذا تعرّضت منازل المواطنين والمرافق الخدميّة للهجمات وأُلحقت بها أضراراً ماديّة مراتٍ كثيرة. وتهدّد هذه الهجمات حياة جميع أهالي المنطقة في حين يسعى الاحتلال التركي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة بهذه الهجمات.

وبتاريخ الـ 3 من تشرين الأول الجاري الذي صادف يوم أمس؛ استمرّت هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وبالتحديد على مناطق مثل كوباني، القرى الغربية لكري سبي، عين عيسى، تل تمر وزركان من ساعات الصباح وحتّى الساعات المتأخرة من الليل. إذ اُستخدمت في هذه الهجمات أسلحة BKC، الدوشكا، المدفعية، الهاون، الأوبيس، المسيّرات المسلّحة والطائرات الحربيّة. كمّا شهدت القرى القريبة من الحدود إطلاقاً للنار باتجاهها. في حين تشهد سماء هذه المناطق منذ صباح يوم أمس تحليقاً للمسيّرات التركية. فيما شهدت سماء كوباني، عين عيسى والقرى التابعة لكري سبي تحليقاً للطيران الحربي.

وقد خلّفت الهجمات التي شُنّت يوم أمس أضراراً ماديّة في القرى التي طالتها وأسفرت عن إصابة أربعة مواطنين.

وحصيلة هذه الهجمات هي كالتالي:

- شهدت سماء كوباني خلال ساعات الصباح تحليقاً مكثّفاً للمسيّرات التركية، وقد استمرّ هذا التحليق حتّى ساعات متأخّرة من الليل.

- في الساعة 17:00 تعرّض أهالي قرية قره موغ الواقعة شرق كوباني لإطلاق نارٍ بأسلحة BKC والدوشكا.

- في الساعة 19:20 قُصفت قرية قره موغ شرق كوباني.

- في الساعة 19:50 قُصفت قرية قبور القراجنة الواقعة شمال ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.

- في الساعة 20:00 قُصفت قرية تل شعير ومزرعة عربوش شمال كوباني. ثمّ امتدّ القصف ليشمل كامل قرى كوباني الواقعة على الشريط الحدودي.

- في الساعة 20:20 قُصف الريف الشرقي لعين عيسى والطريق الدولي M4، وقريتا خاني وقزعلي في كري سبي، بالإضافةً إلى قرية البوبي والحي الغربي في ناحية زركان في مقاطعة الحسكة.

- في الساعة 21:00 شهدت سماء الشريط الحدودي لمنطقة كوباني تحليقاً للطيران الحربي والطيران المسيّر.

- في الساعة 22:30 قُصفت قرية سيلم الواقعة شرق كوباني.

- في الساعة 22:40 قُصفت قرية لبن غرب ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين هم؛ قصي موسى الفقير، عبد المجيد الفرج، نجم عبد الله حبيب وحج إبراهيم فقير.

- في الساعة 23:00 قُصفت قريتا جهبل ومشيرفة في عين عيسى والطريق الدولي M4 من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

- في الساعة 23:00 قُصف محيط قرية كوران في كوباني بالطائرات الحربيّة لدولة الاحتلال التركي.

هذا ولا تزال سماء منطقة كوباني تشهد تحليقاً للمسيّرات المسلّحة والطائرات الحربية التركية حتّى هذه اللحظة.

(ر)

ANHA