​​​​​​​حصيلة هجمات الاحتلال التركي على إقليم عفرين خلال شهر تشرين الثاني

شن جيش الاحتلال التركي هجمات عنيفة على قرى مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا التابعتين لمقاطعة عفرين المحتلة، خلال شهر تشرين الثاني المنصرم.

فيما يلي حصيلة هذه الهجمات:

القرى التي تم استهدافها في ناحيتي شرا وشيراوا في عفرين ومقاطعة الشهباء، هي:

أم الحوش، دير جمال، تل رفعت، شيخ عيسى، شوارغة، بينة، مرعناز، كوندي مزن، تنب، كشتعار، الإرشادية، سموقة، عين دقنة، تل عنب، حربل، صوغانكي، تل مضيق، شعالة، مالكية، تل عجار، غرناطة، فافين، مياسة، زرنعيتة، كلوتة، آقيبة، منغ، تل مرعش، كفر أنطون، خربة شعالة، شيخ عقل، أم القرى، تل جيجان، وحشية، تل قراح، زيوان، أحرز، سد الشهباء، برج قاص، كفر نايا، زيارة، محيط مقر القوات الإيرانية في بينة، علقمية، جبل نايف، مديونة، وردية، حساجة، مطار منغ، المشيرفة، كفر ناصح، النيربية، صوامع شوارغة، قلعة شوارغة، قنيطرة، صوامع مرعناز، جامع مرعناز والرادار.

وسقطت نحو 6310 قذائف المدافع والدبابات والهاون على المناطق المستهدفة.

بتاريخ 6 تشرين الثاني 2022 استهدفت طائرة مسيّرة مفخخة للاحتلال التركي قرية مرعناز التابعة لناحية شرا بمقاطعة عفرين.

بتاريخ 19 و 20 تشرين الثاني 2022 وفي تمام الساعة 12:20 قصفت طائرات دولة الاحتلال التركي قرى بيلونية ومنغ في مقاطعة الشهباء، وقرى شوارغة والمالكية في ناحية شرا 9 مرات (4 غارات جوية في بيلونية، وغارة في منغ و4 غارات على قلعة شوارغة) أسفرت عن استشهاد 5 من مقاتلي قوات تحرير عفرين، بالإضافة إلى فقدان 22 من عناصر قوات حكومة دمشق حياتهم وإصابة 31 آخرين.

بتاريخ 27 تشرين الثاني 2022 قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي مطار منغ في مقاطعة الشهباء وقريتي مرعناز وشوارغة في ناحية شيراوا. وفي نفس التوقيت قصفت قرية تنب في ناحية شرا. وأسفر القصف عن فقدان 3 من عناصر قوات حكومة دمشق حياتهم.

بتاريخ 29 تشرين الثاني 2022 قصفت الاحتلال التركي قرية صوغانكي في ناحية شيراوا ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين.

(ك)

ANHA