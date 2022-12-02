​​​​​​​حصيلة اليوم الثاني عشر من الهجوم التركي الهمجي على شمال وشرق سوريا

تفاصيل الهجمات الوحشية على شمال وشرق سوريا، ليوم أمس الخميس 1 كانون الأول الجاري، جاءت اليوم، في بيان للمركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية:

"خلال اليوم الثاني عشر من العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، تعرضت نحو 70 قرية ومزرعة للقصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات، كما تعرض مسجد قرية التروازية إلى القصف بالدبابات حيث تمّ تدميره بفعل القصف.

تتمة حصيلة 30 نوفمبر تشرين الثاني 2022

1 – منطقة عفرين والشهباء

تعرضت كل من قرى "تل المضيق، الشيخ عيسى، بيلونية، بينه إبين، مياسه، صوغوناكه، الشوارغه، وطاط مراش" 40 مرة للقصف بالمدفعية الثقيلة، و10 مرات بالدبابات، وكذلك بقذائف الهاون وأسلحة الدوشكا.

2 – منطقة الجزيرة

أ – تل تمر

تعرضت قرى "تل اللبن، الخير، والكوزلية" 10 مرات للقصف بالمدفعية الثقيلة، إضافة إلى استهدافها بأسلحة الدوشكا.

ب – زركان

تعرضت قرى "بوبي، دادا عبدال، محرمله، وبلدة زركان" إلى 34 مرة قصف بالمدفعية الثقيلة، وكذلك إلى قذائف الهاون أيضاً.

3 – منطقة الفرات

أ – كوباني

تعرضت كل من قرى "كوران، خراب بيسان، جيسان، زور مغار، جارقلي، والزيارة" إلى 6 مرات قصف بالمدفعية الثقيلة، و6 مرات قصف بقذائف الهاون.

ج – كري سبي/تل أبيض

تعرضت قرى "خربة البقر، الهوشان، كور حسن، الصليبي، وصومعة قزعلي" إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، وكذلك استهدفت بأسلحة الدوشكا أيضاً وأسلحة القناصة.

4 – التروازية

استهدف ريف بلدة "الكَنطري" أربع مرات بالمدفعية الثقيلة.

حصيلة الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022

1 – منطقة عفرين والشهباء

تعرضت كل من قرى "حربل، الشيخ عيسى، بيلونية، سموقهن مرعناز، المالكية، الشوارغه، الإرشادية، تنب، علقمية، صوغوناكه، آقيبه عقيبة، وبينه إبين" إلى 35 مرة قصف بالمدفعية الثقيلة، وكذلك إلى قصف بقذائف الهاون وأسلحة الدوشكا.

2 – منطقة الجزيرة

أ – تل تمر

تعرضت قرية "الكوزلية" إلى قصف بالمدفعية الثقيلة.

ب – زركان

تعرضت كل من قرى "الربيعات، تل الورد، محرمله، بوبي، دادا عبدال، الأسدية، وبلدة زركان" إلى 57 مرة قصف بالمدفعية الثقيلة، وكذلك إلى قصف بقذائف الهاون أيضاً.

وردت قواتنا على مصادر النيران بشكل مستمر.

3 – منطقة الفرات

أ – كوباني

تعرضت قرى "كوران، خراب بيسان، وجارقلي" إلى قصف بقذائف الهاون.

استهدفت طائرة مسيرة انتحارية قرية "كوران".

ج – كري سبي تل أبيض

تعرضت قرى "الدبس، الجديدة، أبو صرة، خان، كور حسن، الصوان، الصليبي، عفدوكه، والطريق الدولي (M4)" إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

ردت قواتنا على مصادر القصف بشكل مباشر.

د – منبج

تعرضت قرى "عون الدادات، الهوشرية، وكرهيوك" إلى 4 مرات قصف بقذائف الهاون، ومرتين اثنتين إلى قصف بالمدفعية الثقيلة.

4 – التروازية

تعرض ريف بلدتي "التروازية، والفوّار" إلى 27 مرة قصف بالمدفعية الثقيلة في هذه الهجمات المدفعية استهدف مسجد في بلدة "التروازية"، ودمر بشكل شبه كامل تقريباً.

وردت قواتنا على مصادر الهجمات والنيران بشكل مباشر ومستمر

(ف)