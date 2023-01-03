أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية بياناً عن اليوم السادس لعملية "صاعقة الجزيرة" التي تستهدف خلايا داعش في منطقة الهول بمقاطعة الحسكة وناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو.

وجاء في نص البيان":

تواصل القوّات المشتركة في عملية صاعقة الجزيرة عملياتها الأمنية ضد خلايا وأوكار تنظيم داعش الإرهابي والمتورطين في القضايا الإجرامية في مناطق الهول، تل براك وتل حميس وذلك لليوم السادس على التوالي، حيث شملت العملية صباح اليوم قرى الصاوي، الجنبة والخان ومزارعها جنوب شرق الهول.

واتسعت نطاق العملية لتشمل منطقة الحدود السورية – العراقية حيث تم تمشيط مسافة أكثر من 63 كم على طول المساحة الصحراوية التي من الممكن أن تستفيد منها خلايا التنظيم الإرهابي في الريف الشرقي لبلدة الهول.

القوّات المشتركة داهمت مخابئ محتملة وألقت القبض على 3 أشخاص يشتبه بهم بارتباطهم بالخلايا الإرهابية بناء على معلومات أولية، حيث تمّ تحويلهم للتحقيق للتدقيق في الهويات الحقيقية.

كما اعتقلت القوّات أربعة أشخاص تورطوا في أفعال إجرامية مختلفة بما فيها أفعال الخطف والنهب وابتزاز الأهالي في المنطقة الجنوبية والشرقية لمدينة الحسكة، حيث اتخذوا من منطقة الهول كمخابئ لهم.

وفي بلدة المركدة جنوبيّ الحسكة، نفَّذت الوحدات الخاصَّة في قوّاتنا، قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، وبدعمٍ برّيٍّ وجوّيٍّ من قوّات التَّحالف الدّوليّ، عمليّة أمنيّة، استهدفت خليّة لتنظيم “داعش” الإرهابيّ، بعد أن تمكَّنت من جمع المعلومات الدَّقيقة عن نشاط الخليّة الإرهابيّة.

في بداية العمليّة؛ داهمت قوّاتنا مكان تواجد عضوين في الخلية الإرهابيّة، ببلدة “مركدة” في الريف الجنوبيّ للحسكة، ومن ثُمَّ تَمَّ تطويق منزليهما، وتفتيشه بشكل دقيق، حيث جرت مصادرة كميّة من الأسلحة والمعدّات التّقنيّة كانت بحوزتهما، وتَمَّ القبض على عنصري الخليّة.

العضوان المقبوض عليهما، كانا ينشطان في صناعة المتفجِّرات وتفخيخ الآليّات، إلى جانب تنفيذ هجمات ضُدَّ نقاط عسكريّة ودوريّات أمنيّة بريفي الحسكة ودير الزور".

(م)