​​​​​​​حصيلة القصف التركي على مناطق الدفاع مديا.. خلال 24 ساعة الاخيرة

أوضح المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، على معرفاته الرسمية، بأن جيش الاحتلال التركي يواصل هجماته على مناطق الدفاع مديا، وكشف تاريخ وساعات القصف.

وحسب المركز فالحصيلة هي كالاتي:

"شن جنود الاحتلال بتاريخ 7 آذار الساعة 11:00 ليلاً الهجوم على قواتنا المتمركزين في خنادق المقاومة في سيدا، وقامت قواتنا بدورها بالدفاع عن أنفسهم و قتلت أحد جنود الاحتلال.

وفي 7 آذار، تعرضت خنادق مقاومتنا في سيدا مرة أخرى للقصف بالأسلحة المحظورة.

وفي 7 آذار، تعرضت ساحة تلة أورته في متينا وتلة الشهيد كاموران في خاكورك، وساحة تلة الشهيد حقي ومحيط نهر لولان، وخنادقنا المتواجدة في جمجو وسيدا للقصف 93 مرة بقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(أم)

ANHA