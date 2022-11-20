​​​​​​​حصيلة المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي ليلة أمس

شنّت طائرات دولة الاحتلال التركي بعد منتصف ليلة أمس قصفاً جويّاً على مناطق؛ كوباني، والشهباء، وكري سبي، وزركان وديرك. ومرةً أخرى كان الأهالي ضحايا هذا القصف الذي استهدف أيضاً قوات حكومة دمشق.

ديرك

استهدف الهجوم الذي طال ديرك سيارةً في قرية تقل بقل. ما أسفر عن استشهاد شخصين. وعقب هذا القصف اتّجه الأهالي إلى موقعه لإسعاف الجرحى لكن طائرات الاحتلال التركي قامت هذه المرّة بقصف الأهالي، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين بينهم مراسل وكالتنا؛ عصام عبدالله وإصابة 3 مواطنين آخرين.

زركان

قصفت طائرات الاحتلال التركي قرية تل حرمل شمال ناحية زركان وصوامع الحبوب في قرية ضهر العرب الواقعة شمال شرق الناحية. ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 3 أشخاص آخرين، بالإضافة إلى فقدان 3 عناصر من قوات حكومة دمشق لحياتهم وإصابة 5عناصر آخرين..

كري سبي

استهدف القصف نقطةً لقوات حكومة دمشق في قرية قزعلي في الريف الغربي لكري سبي؛ ما أسفر عن فقدان عنصر من قوات حكومة دمشق لحياته وإصابة عنصرين آخرين.

كوباني

تعرّض كلّ من طريق جرابلس وغابة كوباني الواقعتين غربي المدينة، وحي كانيا كردان وقرية حلنج في الريف الغربي للمدينة وتلّة مشتنور أيضاً لقصف الاحتلال التركي ليلة أمس. وقد عاودت الطائرات التركية قصف تلّة مشتنور حوالي الساعة 09:30 من صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة مراسل فضائية (Stêrk Tv)؛ محمد جرادة الذي كان يغطّي الهجمات.

الشهباء

وقصفت الطائرات التركية ليلة أمس أيضاً؛ قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في عفرين حيث يوجد فيها نقطة لقوات حكومة دمشق. وقد أسفر هذا القصف عن فقدان 10 عناصر من قوات حكومة دمشق لحياتهم وإصابة 5 عناصر آخرين.

هذا ولم ترد معلومات واضحة حتّى الآن بسبب استمرار تحليق الطيران في سماء المنطقة.

الجدير بالذكر؛ أنّ سماء مناطق شمال وشرق سوريا تشهد استمراراً لتحليق الطائرات المسيّرة التركيّة.

(ر)

ANHA