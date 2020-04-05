​​​​​​​حصيلة الإصابات اليومية بكورونا ترتفع في تركيا

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم الأحد عبر "تويتر"، بارتفاع حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3135 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 27069 شخصاً بعد أن كان المؤشر عند مستوى 23934 أمس السبت.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا منذ بدء التفشي، استمراراً للتوجه نحو تسارع وتيرة انتشار الوباء، حيث سجلت في البلاد الأربعاء الماضي 2148 حالة جديدة، والخميس 2456، والجمعة 2786، و3013 السبت.

المصدر: RT