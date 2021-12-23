​​​​​​​حصيلة الهجمات التركية على زركان وتل تمر خلال يومين

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في قصف البلدات الشمالية والشمالية الشرقية لمقاطعة الحسكة.

شهدت ناحيتي زركان وتل تمر التابعتين لمقاطعة الحسكة، تصعيداً في قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بدأ منذ ساعات المساء الأولى من يوم الثلاثاء، وتحول إلى محاولة تسلل إلى بعض نقاط المجلس العسكري السرياني شمال ناحية تل تمر يوم أمس.

وأفاد مراسلونا من ناحية زركان أن الناحية تعرضت، مساء يوم الثلاثاء، لاستهداف بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، من داخل قواعدهم العسكرية في قرى "الداودية وعنق الهوى وباب الخير" التابعة لمنطقة سري كانيه المحتلة.

وتجدد القصف على الناحية مع ساعات المساء الأولى من يوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ 5 مساء، واستمر حتى ساعات متأخرة من مساء أمس.

طال القصف على مدار اليومين، الأحياء الغربية في مركز الناحية، بالإضافة إلى الجهة الشمالية والغربية والجنوبية للناحية، وتركز القصف على قرى "الأسدية وخربة الشعير ودادا عبدال وتل الورد وتل حرملة والربيعات وتل أمير" بالقذائف والصواريخ بشكل مكثف، وصل عددها إلى أكثر من 170 قذيفة.

وأسفر القصف عن استشهاد 4 مواطنين، وإصابة 14 آخرين، إلى جانب إصابة عضو في قوى الأمن الداخلي.

ووثقت وكالتنا، خلال رصدها، أسماء الشهداء حسب سجلات المشافي وهم (ملكة أحمد العيد (30 عاماً)، ووالدتها فصلة العيد (60 عاماً) من قرية الربيعات، والمواطنيْن صالح حميد ومحمد خير عليان (58 عاماً) من قرية الأسدية، فيما أصيب 10 مواطنين، بينهم أطفال.

كما وثقت أسماء المصابين وهم "علي العيد (45 عاماً)، جوري العيد (11 عاماً)، جودي العيد (4 أعوام)، أحمد العيد (11 عاماً)، أحمد محمد الفارس (50 عاماً)، روزا دياب (35 عاماً)، حمدة فارس، جميل العيسى، بشار جميل العيسى، خضر أحمد عكلة، بشير عطيوي، عبد الكريم الحامد، فاطمة علي محبوب، وسعيد فتاح".

وعن تل تمر، أفاد مراسلنا أنه في تمام الساعة الـ 5 والنصف من مساء يوم الثلاثاء، وسّع الاحتلال التركي ومرتزقته من قصفهم، ليستهدفوا قرى ناحية تل تمر الشرقية والغربية (تل شنان وتل جمعة الآشوريتين، وقرى أم الكيف وتل كرابيت والطويلة).

وأكد أن القصف أدى إلى إصابة 3 من عناصر حرس الحدود في حكومة دمشق، من عناصر الفوج الخامس والثالث، وهم كل من "فراس عبد الرحمن، محمد كوسا، وفادي سمان"، وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين.

وتحول القصف الليلي، مع ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء في الجهة الغربية، على ناحية تل تمر إلى محاولة تسلل لمرتزقة جيش الاحتلال التركي إلى قرية أم الكيف، بالتزامن مع تجدد القصف، وقد أُفشل من قبل قوات مجلس تل تمر العسكري وقوات المجلس العسكري السرياني، ما أدى إلى مقتل مرتزقين وإصابة آخر.

وعاود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في اليوم نفسه، قصف قرى ناحية تل تمر، بالتزامن مع قصف ناحية زركان، مستهدفاً قرية تل شنان الآشورية مجدداً.

وأفاد مراسلنا أنه على مدار اليومين الماضيين، وقعت أكثر من 180 قذيفة صاروخية ومدفعية، على القرى الشمالية والغربية، طالت منازل وممتلكات المدنيين في قرى "تل الشنان، أم الكيف، تل كربيت، وتل جمعة"، مخلفاً وراءه دماراً كبيراً في المنازل والممتلكات.

(أ م)

ANHA