​​​​​​​حصيلة عام من الهجمات على عفرين والشهباء

استمرّت دولة الاحتلال التركي بشنّ هجماتها على مقاطعتي عفرين والشهباء بشكلٍ يوميّ ودون انقطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من المدنيين والمقاتلين.

كانون الثاني وشباط

فقد قصفت دولة الاحتلال التركي ناحيتي شيراوا وشرا التابعتين لمقاطعتي عفرين والشهباء بـ 990 قذيفة أوبيس وهاون خلال شهر كانون الثاني ما ألحق أضراراً ماديّة بممتلكات الأهالي. فيما شهدت سماء المقاطعة خلال هذا الشهر تحليقاً مستمرّاً للطائرات الحربيّة والمسيّرة، وواصلت قصف الناحيتين بـ 997 قذيفة من النوع ذاته خلال شهر شباط، ما أسفر عن إصابة 4 من مهجّري عفرين في الـ 15 من ذلك الشهر، في الوقت الذي قصفت فيه 3 مسيّرات انتحاريّة ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء.

آذار

واستمرّت دولة الاحتلال بقصف هاتين الناحيتين خلال شهر آذار، إذ قصفتهما بـ 1670 قذيفة أوبيس، هاون، دوشكا وقذائف الدبابات. وأسفر انفجار وقع في الكومين الـ 7 في ناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء عن استشهاد اثنين من مهجّري عفرين. فيما شهدت سماء المنطقة تحليقاً مستمرّاً للطائرات الحربية والمسيّرة التركية.

نيسان

وقصفت دولة الاحتلال التركي ناحيتي شرا وشيراوا ومقاطعة الشهباء بـ 2606 قذائف بالأسلحة الثقيلة كالأوبيس، الدبابات، الهاون، الدوشكا و BKS والصواريخ خلال شهر نيسان، ما ألحق أضراراً ماديّة بممتلكات الأهالي وتدمير العديد من المنازل. واستمرّ تحليق الطائرات الحربية والمسيّرة التركية في سماء المنطقة خلال هذا الشهر أيضاً.

أيار

وفي شهر أيار كثّفت دولة الاحتلال التركي قصفها للمقاطعتين ليصل عدد القذائف التي قُصفتا بها إلى 5377 قذيفة، ما خلّف أضراراً ماديّة وأسفر عن انهيار عشرات المنازل، فيما تمّ شنّ 3 هجمات بالطائرات المسيّرة وإسقاط 3 مسيّرات، وأيضاً شهدت سماء ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء تحليقاً مستمرّاً للطائرات المسيّرة.

حزيران

وتابعت دولة الاحتلال التركي قصفها لهذه المناطق خلال شهر حزيران، إذ قصفتها بـ 3620 قذيفة وأسفر القصف البريّ الذي تعرّضت له قرية أم القرى في شهر حزيران عن إصابة مواطن واحتراق سيارته، فيما اندلعت النيران في حقول القرى التابعة لناحية شيراوا خلال الشهر، وفقد عنصران من قوات حكومة دمشق حياتهما نتيجة القصف الذي تعرّض له مطار منغ في الشهباء فيما أسفر القصف الذي تعرّضت له قرية بينه في ناحية شيراوا عن إصابة امرأة. وقصفت المسيّرات التركية مركز ناحية تل رفعت مرتين، إذ تمّ خلالها استهداف عيادة طبيّة في الناحية، ما خلّف أضراراً ماديّة.

تموز وآب

وفي شهر تموز قصف الاحتلال التركي ناحيتي شرا وشيراوا ومقاطعة الشهباء بـ 3121 قذيفة بالأسلحة الثقيلة ما أسفر عن إصابة 6 نساء من مهجّرات عفرين، ونفّذت 4 هجمات بالطائرات المسيّرة، ما أسفر عن إصابة عنصرين من قوات حكومة دمشق. فيما شهدت سماء كلّ من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلّة تحليقاً مستمرّاً للطائرات الحربية والمسيّرة التركية. في حين تابع الاحتلال قصفه لهذه المناطق خلال شهر آب، إذ قصفها بـ 2633 قذيفة، ما أسفر عن إصابة عنصرٍ من قوات حكومة دمشق خلال القصف الذي تعرّضت له قرية آقيبة التابعة لناحية شيراوا. فيما قصفت مسيّرة تركية تل رفعت في الـ 4 من الشهر، ما أسفر عن إصابة 9 مواطنين بينهم 6 أطفال. وفي الـ 16 من الشهر ذاته أيضاً تعرّضت قرية بينه لقصفٍ تركي عنيف، ما أسفر عن إصابة الطفل عماد إيبش البالغ 15 عاماً، فيما استهدفت مسيّرة انتحاريّة تركية في الـ 17 من الشهر نقطة تابعة لقوات حكومة دمشق في مطار منغ ما خلّف أضراراً مادية. كما أسفر القصف العنيف الذي تعرّضت له قرى الشهباء في الـ 19 من الشهر عن إصابة امرأة وطفل. وفي الـ 24 من الشهر ذاته، قصفت مسيّرة تركية مركز ناحية تل رفعت، ما أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

هذا وقُصفت هذه المناطق خلال شهر أيلول بـ 1418 قذيفة بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن إصابة طفلٍ يبلغ 13 عاماً في القصف الذي تعرّضت له قرية غرناطة، وتم نقله إلى مستشفيات حلب نتيجة حالته الحرجة ثمّ استشهاده بعد ذلك.

وقصف الاحتلال التركي خلال هذا الشهر أيضاً قرية مرعناز التابعة لناحية شرا جويّاً ما خلّف أضراراً ماديّة.

تشرين الأول

وتابعت دولة الاحتلال التركي قصفها البريّ والجويّ خلال شهر تشرين الأول، إذ قصفت هذه المناطق بريّاً بـ 1532 قذيفة بالأسلحة الثقيلة، فيما قصفت قرية بيلونية بطائرة حربية وقرية مرعناز بطائرة مسيّرة في الـ 2 من الشهر، ما خلّف أضراراً ماديّة. وفي الـ 7 من الشهر ذاته هاجم مرتزقة دولة الاحتلال التركي قرية تل عناب في الشهباء ما أدّى إلى اندلاع اشتباكاتٍ بينهم وبين عناصر حكومة دمشق، الأمر الذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي الـ 10 والـ 15 من الشهر تعرّض مطار منغ لقصفٍ بالطائرات المسيّرة التركية، فيما أسفر القصف البريّ الذي تعرّضت له قرية آقيبة التابعة لناحية شيراوا في الـ 17 من الشهر عن إصابة طفلين.

تشرين الثاني

ولم يتوقّف القصف التركي لناحيتي شرا وشيراوا التابعتين لمقاطعة عفرين المحتلة ومقاطعة الشهباء خلال شهر تشرين الثاني أيضاً، إذ قُصفتا خلال هذا الشهر بـ 6310 قذائف هاون وأوبيس وقذائف الدبابات، ففي الـ 6 من الشهر تمّ إسقاط مسيّرة تركية في قرية مرعناز التابعة لناحية شرا، وفي الـ 19 والـ 20 من الشهر قصفت الطائرات الحربيّة التركية خلال ساعات متأخرة من الليل قرية بيلونية 4 مرات وقرية منغ التابعة للشهباء مرّة واحدة وقرية شوارغة التابعة لناحية شرا 4 مرات، ما أسفر عن استشهاد 5 مقاتلين من قوات تحرير عفرين وفقدان 22 عنصراً من عناصر قوات حكومة دمشق لحياتهم وإصابة 31 آخرين.

كما قصفت الطائرات الحربيّة التركية في الـ 27 من الشهر ذاته مطار منغ وقريتي مرعناز وشوارغة، فيما قصفت بالتزامن مع ذلك قرية تنب التابعة لناحية شرا بريّاً، ما أسفر عن فقدان 3 عناصر من قوات حكومة دمشق لحياتهم.

وأسفر القصف الذي تعرّضت له قرية صوغانكة في شيراوا في الـ 29 من الشهر عن إصابة مدنيين.

كانون الأول

هذا واستمرّت تركيا بقصفها لهذه المناطق حتّى آخر شهر من العام، إذ قصفتها خلال شهر كانون الأول بـ 1430 قذيفة هاون وأوبيس ودبابات، ففي الـ 9 من الشهر وجّهت قصفها البري لقرية سموقة التابعة لمقاطعة الشهباء ما أسفر عن فقدان عنصر من قوات حكومة دمشق لحياته. في حين قصفت مسيّرة انتحاريّة في الـ 10 من الشهر قريتي آقيبة وبينه في شيراوا، ما خلّف أضراراً ماديّة.

ويبلغ مجموع القذائف التي تعرّضت لها المنطقة خلال هذا العام 27 و498 قذيفة، في حين قُصفت المنطقة بالطائرات المسيّرة 13 مرّة وتمّ إسقاط 3 مسيّرات.

كما أسفر القصف المستمرّ خلال العام عن إصابة 44 مدنيّاً، واستشهاد 7 موطنين من مهجّري عفرين و5 مقاتلين من قوات تحرير عفرين، بالإضافة إلى فقدان 28 عنصراً من قوات حكومة دمشق لحياتهم وإصابة 35 عنصراً.

(ر)

ANHA