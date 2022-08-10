​​​​​​​حصيلة 48 ساعة من التصعيد التركي على شمال وشرق سوريا

صعّد جيش الاحتلال التركي من هجماته ضد شمال وشرق سوريا، وشهدت الـ 48 ساعة الماضية قصفاً عنيفاً للعشرات من القرى الحدودية بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة، وسط صمت دولي وإقليمي خاصة من جانب روسيا وأميركا الضامنتين لعملية وقف إطلاق النار التي أبرمت في تشرين الأول 2019.

وفيما يلي حصيلة الهجمات التركية ضد شمال وشرق سوريا، خلال 48 ساعة:

8 آب

* استهدف جيش الاحتلال التركي صبيحة 8 آب الجاري، قرية جتليه غرب ناحية الدرباسية وقرية خانيكي غرب ناحية عامودا التابعتين لمقاطعتي الحسكة وقامشلو على التوالي، بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة.

* أعقبه قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته للحي الغربي في ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة بالقذائف الصاروخية، مما أسفر عن أضرار مادية.

* بالإضافة إلى قصف قرى كرامة، جرنكي، خانيكي غرب ناحية عامودا بالمدفعية الثقيلة.

* في الساعة الـ 07.00 قصف جيش الاحتلال التركي قرية كر توب الحدودية شرق مدينة قامشلو بالمدفعية الثقيلة.

* في الساعة الـ 09.15 جدد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفهم لقريتي الكوزلية وتل اللبن في ريف ناحية تل تمر الغربي بالأسلحة الثقيلة. أعقبه قصف بالأسلحة الثقيلة لأرياف ناحية عين عيسى ومقاطعة كري سبي.

* بتمام الساعة الـ 12.15 قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية قبور القراجنة الواقعة شمال ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة على طريق ناحية زركان بالمدفعية الثقيلة.

* في الساعة الـ 12.45 بدأ جيش الاحتلال التركي بقصف محيط ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، بالأسلحة الثقيلة، وسط تحليق للمسيّرات التركية في سماء المنطقة.

* أصيب المواطن ريناس مراد في تمام الساعة الـ 13.00، أثناء رعيه لأغنامه في قرية تل زيوان شرق مدينة قامشلو، جراء القصف المدفعي الذي شنه جيش الاحتلال التركي. كما جدد الاحتلال في تلك الأثناء قصفه لقريتي جرنكي وتل حمدون التابعة لناحية عامودا بالمدفعية الثقيلة.

* استهدف جيش الاحتلال التركي حوالي الساعة الـ 15.00 طاقم فضائية روج آفا، أثناء تغطيتهم قصف الاحتلال التركي لقرى ناحية عامودا، بالقرب من قرية جرنك بقذيفتين.

* في تمام الساعة الـ 17.00 قصف جيش الاحتلال التركي قرية "جديدة" في الريف الغربي لناحية عيسى، وأصيب المواطن فرحان محمد بشير (26 عاماً).

* وفي الساعة الـ 19.20 قصف الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الطويلة الواقعة غرب ناحية تل تمر بمحاذاة الطريق الدولي M4 بالمدفعية الثقيلة. وفي الساعة 21.30 تعرضت نقطة لقوات حكومة دمشق في قرية خرزة بناحية عامودا للاستهداف أيضاً.

9 آب

* قصف جيش الاحتلال فجر 9 آب قرية السلماسة جنوب غرب ناحية تل تمر، بالمدفعية الثقيلة، مما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم محمد هشي (55 عاماً).

* استفاق أبناء قرية أم القرى التابعة لمقاطعة الشهباء، صباح 9 آب على أصوات قذائف جيش الاحتلال التركي، حيث قصف القرية بـ 10 قذائف أوبيس.

* استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في الساعة الـ 09.30، منزلاً في قرية خرزة في الريف الغربي لناحية عامودا، وألحقت أضراراً مادية بممتلكات الأهالي. أعقبه قصف مكثف على قرية خانيكي غرب ناحية عامودا بالأسلحة الثقيلة، وتحليق مكثف للطيران المسيّر فوق قرى الناحية.

* في تمام الساعة الـ 13.00 قصفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي منطقة خلف مشفى جيان – كوفيد 19 شمال مدينة قامشلو، واستشهد إثر القصف 4 مقاتلين، وأصيب 3 آخرون. بحسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية.

* قصف جيش الاحتلال التركي في تمام الساعة الـ 15.45 قريتي سيكركا وتل زيوان شرق مدينة قامشلو، بالمدفعية، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين.

وحسب ما وثقته وكالتنا، فإن أسماء المصابين هي كالتالي: حلبجة رشيد (33 عاماً)، آرين عبد العزيز الحسن (38 عاماً)، والأطفال محمد صالح (12 عاماً)، ميران صلاح (10 أعوام)، إيلان صلاح (5 أعوام)، وبلند محمد شمس الدين (16 عاماً).

* في تمام الساعة الـ 16.00 تعرضت معظم القرى الحدودية من ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو وصولاً إلى ناحية تل تمر مروراً بناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة بالمدفعية الثقيلة.

القرى التي طالها القصف التركي هي: شلهومية، وكرديم، وكيل حسناك، وتل جهان، وروتان، وزور آفا، وتل بشك، وملا عباس، في ناحية تربه سبيه. وقرية قرمانة في ناحية الدرباسية. وقرى جرنكي، وشوركي، وتل حمدون، وخانيكى التابعة لناحية عامودا.

* قصف جيش الاحتلال التركي في الساعة الـ 17.00 قرى فقيرة وعريضة والأسدية في ريف ناحية زركان بمقاطعة الحسكة بالقذائف، وفي الوقت نفسه أطلق الاحتلال التركي عدداً من القذائف بالقرب من نقطة عسكرية للقوات الأميركية في قرية مزكفت حوالي 10 كم شمال ناحية تربه سبيه، وقذيفتين هاون بالقرب من كنيسة مار جرجس في قرية محركان، حوالي 7 كم شمال غرب الناحية. كما استهدفت المدفعية الثقيلة التركية قرية أومريك شرق مدينة قامشلو بعدّة قذائف.

* في تمام الساعة 19.45 تعرضت قرية ديرونا قلنكا، التابعة لناحية تربه سبيه لقصف عنيف بقذائف الهاون، بالتزامن مع قصف استهدف قريتي الدشيشة والكوزلية الآهلتين بالسكان والواقعتين في الجهة الغربية لناحية تل تمر، بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

* طال القصف التركي أيضاً ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، حيث سقطت عدّة قذائف في محيط قرية ديرونا آغي بريف الناحية. أعقبه إطلاق جنود جيش الاحتلال التركي المتمركزين على الحدود الفاصلة ما بين روج آفا وباكور كردستان الرصاص باتجاه قرية سرمساخ الفوقاني، الوقعة في الريف الشمالي لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو.

(أ ب)

ANHA