​​​​​​​حصيلة 24 ساعة من قصف الاحتلال التركي على مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة

شن جيش الاحتلال التركي قصفاً عنيفاً، على أهالي ومهجري عفرين في قرى مقاطعة الشهباء وناحيتي شيراوا وشرا في مقاطعة عفرين المحتلة، خلال 24 الساعة الماضية.

* بحسب المعلومات الواردة، فإن جيش الاحتلال التركي قصف 12 قرية وموقعاً في مقاطعة الشهباء، وهي:

مركز ناحية تل رفعت، زيوان، سموقة، مطار منغ، بيلونية، تل جيجان، تل عناب، شيخ عيسى، عين دقنة، أم حوش، نيربية، أحرص.

* كما قصف 7 قرى وموقعاً في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وهي: بينة ومحيطها، مياسة، صوغانكة، وحرش صوغانكة، دير جمال، قنيطرة.

* فيما قصف 8 قرى في ناحية شرا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وهي: مالكية، علقمية، تات مراش، مرعناز، تنب، إرشادية، صوامع شوارغة، قلعة شوراغة.

ووفقاً لهذه المعلومات فإن الاحتلال قصف هذه القرى والمواقع بـ 795 قذيفة هاون وأوبيس ودبابة، أسفر عن أضرار مادية، فيما لا يزال القصف مستمراً وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق سماء المنطقة.

(ف)

ANHA