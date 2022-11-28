​​​​​​​حصيلة 24 ساعة من القصف التركي على مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة

شن جيش الاحتلال التركي قصفاً عنيفاً خلال 24 ساعة على الشهباء وشرا وشيراوا، حيث استهدف 19 قرية ومكان بـ 545 قذيفة هاون ودبابة وأوبيس، وسط تحليق الطائرات الحربية والمسيّرة فوق المنطقة، بحسب المعلومات الواردة من هناك.

* في مقاطعة الشهباء استهدف الاحتلال التركي 7 قرى، وهي: زيوان، خربة شعالة، عين دقنة، بيلونية، شيخ عيسى، وردية، تل مضيق.

* أما في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، فقد استهدف الاحتلال 5 قرى، وهي: مياسة، بينة، حرش صوغانكة، آقيبة، زيارة.

* وفي ناحية شرا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، قصف الاحتلال 7 قرى وأماكن، وهي: قلعة شوارغة، صوامع شوارغة، مرعناز، علقمية، تات مراش، مالكية، تنب.

أسفر القصف على قرية تنب عن فقدان 3 عناصر من قوات حكومة دمشق لحياتهم.

(س ر)

ANHA