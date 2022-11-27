​​​​​​​حصيلة 24 ساعة من القصف التركي على مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة

منذ ليل 19- 20 تشرين الثاني الجاري، يواصل جيش الاحتلال التركي قصفه العنيف بالطائرات الحربية والمسيّرة والأسلحة الثقيلة على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، من بينها مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.

قصفت الطائرات الحربية للاحتلال التركي، مطار منغ وقريتي مرعناز وشوارغة التابعتين لناحية شرا، في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وبحسب المعلومات الواردة من المنطقة، فإن الاحتلال قصف 6 قرى في ناحية شرا، وهي: شوارغة، تنب، تات مراش، مالكية، مرعناز، علقمية.

* وفي ناحية شيراوا قصفت 6 قرى وأماكن، وهي: مياسة، صوغانكة، حرش صوغانكة، بينة، آقيبة، الطريق الواصل بين قرى آقيبة وقنيطرة وبينة.

* أما في مقاطعة الشهباء، فقد الاحتلال التركي 8 قرى وأماكن، وهي: تل عناب، سموقة، تل مضيق، شيخ عيسى، بيلونية، مطار منغ، تل آجار، تل رفعت.

ووفقاً لهذه المعلومات، فإن الاحتلال التركي قصف هذه القرى والأماكن بـ 317 قذيفة هاون وأوبيس ودبابة.

(س ر)

ANHA