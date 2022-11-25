​​​​​​​حصيلة 24 ساعة من القصف التركي على مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة

شن جيش الاحتلال التركي قصفاً عنيفاً، على قرى مقاطعة الشهباء وناحيتي شيراوا وشرا في مقاطعة عفرين المحتلة، خلال 24 الساعة الماضية.

* بحسب المعلومات الواردة، فإن جيش الاحتلال التركي قصف 11 قرية وموقعاً في مقاطعة الشهباء، وهي:

مركز ناحية تل رفعت، زيوان، طريق حربل، سموقة، المنطقة الواقعة بين قريتي حساجك وسموقة، مطار منغ، بيلونية، تل جيجان، تل عناب، شيخ عيسى، عين دقنة.

* كما قصف 7 قرية وموقعاً في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وهي: بينة، مياسة، المنطقة الواقعة بين قريتي برج القاص ومياسة، زيارة، صوغانكة، دير جمال، أقيبة.

* فيما قصف 6 قرى في ناحية شرا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وهي: مالكية، علقمية، تات مراش، مرعناز، تنب، كتشتعار.

ووفقاً لهذه المعلومات فإن الاحتلال قصف هذه القرى والمواقع بـ 965 قذيفة هاون وأوبيس ودبابة، فيما لا يزال القصف مستمراً وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق سماء المنطقة.

(ف)

ANHA