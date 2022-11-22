​​​​​​​حصيلة 24 ساعة من القصف التركي على مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة

شن جيش الاحتلال التركي قصفاً عنيفاً، على قرى مقاطعة الشهباء وناحيتي شيراوا وشرا في مقاطعة عفرين المحتلة، خلال 24 الساعة الماضية.

* بحسب المعلومات الواردة، فإن جيش الاحتلال التركي قصف 12 قرية وموقعاً في مقاطعة الشهباء، وهي:

زيوان، حربل، طريق أحرص، سموقة، تل مضيق، منغ، بيلونية، سد الشهباء، تل جيجان، تل عناب، شيخ عيسى، كفر نايا.

* كما قصف 8 قرية وموقعاً في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وهي:

بينة، مياسة، المنطقة الواقعة بين قريتي برج القاص ومياسة، زيارة، محيط القاعدة الإيرانية في بينة، إرشادية، علقمية، ومحطة محروقات علقمية.

* فيما قصف 3 قرى في ناحية شرا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وهي:

مالكية، شوارغة، مرعناز.

ووفقاً لهذه المعلومات فإن الاحتلال قصف هذه القرى والمواقع بـ 570 قذيفة هاون وأوبيس ودبابة، وسط تحليق الطائرات الحربية والمسيّرة فوق سماء المنطقة.

(س ر)

ANHA