​​​​​​​حصيلة 24 ساعة من القصف التركي على الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا

استهدف جيش الاحتلال التركي 16 قرية ومنطقة في مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا بـ 189 قذيفة أوبيس وهاون، فيما أسفر القصف على شرا عن مواطنيْن اثنين.
خبر 2022-11-30T10:57:00 مركز الأخبار

استهدف جيش الاحتلال التركي، خلال 24 ساعة الأخيرة، قرى مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا بـ 189 قذيفة أوبيس وهاون، وسط تحليق طيرانه المسيّر. 

في مقاطعة الشهباء قصف الاحتلال التركي 6 قرى وأماكن، وهي: زيوان، عين دقنة، بيلونية، سد الشهباء، شيخ عيسى، تل رفعت.

* وفي ناحية شرا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، استهدف الاحتلال التركي 7 قرى، وهي: تات مراش، مرعناز، علقمية، مالكية، تنب، إرشادية، شوارغة.

* أما في ناحية شيراوا، فاستهدف 3 قرى، وهي: مياسة، بينة، صوغانكة.

وأسفر القصف على قرية صوغانكة عن إصابة مواطنين اثنين.

(س ر)

ANHA


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