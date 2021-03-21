​​​​​​​حسن كوجر: بإرادة كل عفريني يجب تصعيد النضال حتى طرد الاحتلال

احتفالية نوروز 2021 في إقليم عفرين، أقيمت في قرية علوشة بناحية احداث بمقاطعة الشهباء، وشارك فيها مُهجّرو عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء.

وخلال الاحتفالية، استمع المشاركون إلى تسجيل صوتي للقائد عبد الله أوجلان يتحدث فيه عن معنى نوروز في إنهاء الظلم والاستبداد، وضرورة التحلي بروح المقاومة والنضال حتى تحقيق الحرية والنصر.

لتلقي بعدها الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم عفرين شيراز حمو كلمة، باركت في بدايتها حلول نوروز على جميع المقاومين ضد الظلم في العالم، وعموم الشعب الكردي وقالت: "نار نوروز ستقضي على خطط الاحتلال، وفي هذا اليوم التاريخي الذي يوحي إلى المقاومة نجدد عهدنا لتحرير عفرين وأراضي الشهباء المحتلة وكافة الأراضي السورية من رجس الاحتلال التركي ومرتزقته".

وأكدت أن إيقاد شعلة نوروز هي بداية القضاء على الاحتلال.

وفي كلمة له، أكد عضو الهيئة التنفيذية لحزب سوريا المستقبل، حسن كوجر أثناء مشاركته في الاحتفالية "إن المقاومة مستمرة حتى تحرير عفرين"، وتابع في إشارة إلى الاحتلال التركي ومرتزقته "لن يستطيعوا كسر إرادتنا والنيل منا، جميع إمكاناتنا مسخرة حتى تحرير عفرين وكري سبي وسري كانيه من الاحتلال".

كوجر وفي كلمته أضاف: "لا نستطيع أن نقول إننا أحرار حتى نحرر عفرين، منذ 3 سنوات وأهالي عفرين يقاومون في الشهباء، ليظهر بذلك زيف ادعاءات منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي الذي يصمت تجاه جرائم تركيا، كان عليهم أي يضغطوا على تركيا للخروج من عفرين".

وكان الائتلاف السوري التابع لتركيا، قد أعلن أنه سيقيم احتفالية بمناسبة عيد نوروز في مقاطعة عفرين المحتلة، وعن هذا قال كوجر: "تركيا تريد أن تشرعن احتلالها، كيف سيحيون نوروز بعد أن حطموا تمثال كاوا الحداد في عفرين؟".

واختتم كلمته بالمعاهدة على الاستمرار في المقاومة، يجب أن نرفع وتيرة نضالنا بالثقة والإرادة ذاتها التي تنبع من داخل كل عفريني حتى نطرد الاحتلال".

هذا وما تزال فعاليات الاحتفال مستمرة بتقديم العروض الغنائية والفقرات الراقصة.

(كروب/سـ)

ANHA