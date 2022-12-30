​​​​​​​حسن كوجر يحذر دمشق من ارتكاب خطأ تاريخي والاتفاق مع دولة الاحتلال على ضرب الإدارة الذاتية

عقد وزراء الدفاع في دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق وروسيا اجتماعاً ثلاثياً، يوم الأربعاء الفائت، في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار المساعي الروسية لتحقيق تطبيع بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي على حساب الشعب السوري.

وعن هذا الاجتماع، قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حسن كوجر "الاتفاقات الأخيرة بين حكومة دمشق والنظام التركي برعاية روسيا، يوجّه سوريا إلى نفق مظلم".

اتفاق على حساب العرب والكرد

وأكد كوجر أن هدف الدولة التركية المحتلة من التقارب مع حكومة دمشق "هو احتلال المزيد من الأرضي السورية مثلما فعلت في لواء اسكندرون وأنطاكيا، وذلك على حساب مكونات الشعب في سوريا وخاصة العرب والكرد".

وحذّر كوجر من أن "الاتفاق الأخير بين سوريا وتركيا برعاية روسيا سيوجّه سوريا إلى التقسيم".

شعب المنطقة سيقاوم

وأكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن "شعب المنطقة سيقاوم ولن يقبل هذه الاتفاقات"، وأضاف "إذا هاجمت الدولة التركية شمال وشرق سوريا وتم إقرار الهجوم ضمن هذا الاجتماع (الاجتماع الثلاثي في موسكو) سيكون خطأً تاريخياً من قبل حكومة دمشق".

وطالب كوجر التحالف الدولي وروسيا بألا يكونا شريكين في المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا.

الحلّ

أوضح كوجر أن حلّ الأزمة السورية يتطلب "العمل على نظام لا مركزي لكل الأراضي السورية وتكون موحدة ويتم توزيع جميع الثروات السورية على شعب سوريا بشكل عادل، وتابع "الثروات الموجودة في شمال وشرق سوريا هي ليست ملكاً لشعب شمال وشرق سوريا فقط، بل هي لكل السوريين".

وأشار حسن كوجر إلى أن حلاً من هذا النوع سيحل أزمات سوريا الاقتصادية والاجتماعية، مطالباً حكومة دمشق بالتصالح مع شعب المنطقة".

(م)

ANHA