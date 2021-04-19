​​​​​​​حشودات واستنفار عسكري بين المجموعات المرتزقة في سري كانية

وأفادت مصادر محلية من مدينة سري كانيه لوكالتنا، بأنه وبعد يوم من الاقتتال ما بين مرتزقة ما تسمى "السلطان مراد" من جهة ومرتزقة "فرقة الحمزات والشرقية" من جهة أخرى. تشهد شوارع وأحياء مدينة سري كانية حالة استنفار وانتشار مكثف للمجموعات المرتزقة المدججين بكافة أنواع الأسلحة استعداداً لاشتباكات أعنف على ما يبدو.

وبحسب المصادر أنّ هناك أنباء تفيد بأن مرتزقة الحمزات والشرقية المدعومتين من الاستخبارات التركية مباشرة تحاول عبر خلق هذا الاقتتال، إخراج مرتزقة السلطان مراد من سري كانية.

هذا وتشهد المدينة منذ أمس وحتى الآن اشتباكات بين تلك المجموعات المرتزقة وسط حالة ذعر بين الأهالي ونزوح البعض من منازلهم القريبة من مناطق الاشتباك.

(ل)

ANHA