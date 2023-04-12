​​​​​​​حشود تؤكد مواصلة النضال ضد العزلة 

خرج، اليوم، المئات من أهالي ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، في مظاهرة؛ تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كتب عليها "لا حياة بدون القائد".

انطلقت المظاهرة من أمام مسجد حج سلطان في الحي الغربي بناحية الدرباسية، وصولاً إلى مركز مؤتمر ستار في الحي الشرقي.

ولدى وصول المتظاهرين إلى مركز مؤتمر ستار، تحوّلت إلى تجمّع جماهيري، بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الناطقة باسم مؤتمر ستار ريحان لوقو كلمة استنكرت فيها العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأوضحت: "نحن شعب شمال وشرق سوريا سننتفض في الساحات دائماً حتى نحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

وناشدت ريحان لوقو جميع الشعوب التي تنادي بالحرية والديمقراطية، وكل امرأة وكل أمّ تسعى لنيل حريتها، وكل أمّ ربّت أبناءها على الوطنية، الانتفاض في وجه العزلة، وتشكيل حلقة متينة حول القائد عبد الله أوجلان وكسر العزلة المفروضة عليه معاً.

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان "تحيا مقاومة القائد".

(م ح)

ANHA