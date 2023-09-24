​​​​​​​حشود تتحضر لمظاهرة مطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

يتوافد أهالي مدينة قامشلو وناحيتي عامودا وتل حميس والبلدات التابعة لهما إلى خيمة الاعتصام المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد االله أوجلان والمطالبة بتحقيق حريته الجسدية، والمنصوبة قرب ملعب شهداء 12 آذار، للمشاركة في المظاهرة التي ستنطلق مساء اليوم.

المظاهرة تأتي في إطار سلسلة الفعاليات المنظمة في إقليم الجزيرة التي أطلقتها المبادرة الشعبية في 9 أيلول الجاري، وكاختتام لفعالية خيمة الاعتصام التي بدأت صباح أمس السبت.

وستنطلق المظاهرة من أمام الخيمة في تمام الساعة 16:00 وتتجه إلى مبنى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة قامشلو.

(خ ع/ف)

ANHA