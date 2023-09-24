​​​​​​​حشود غفيرة تتوجّه إلى خيمة الاعتصام

توجّهت صباح اليوم، حشود غفيرة من أهالي مدينة قامشلو التي تتميز بمكوناتها وأطيافها وأديانها المتعددة، إلى فعالية خيمة الاعتصام التي انطلقت أمس؛ تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

حمل المشاركون في خيمة الاعتصام التي نُصبت بجانب ملعب شهداء 12 آذار، وسط مدينة قامشلو، في يومها الثاني، صور القائد عبد الله أوجلان، وارتدت أمهات السلام سترات بيضاء كتب عليها "أمهات السلام".

شارك أعضاء وعضوات المؤسسات الخدمية والاجتماعية والاتحادات المدنية والحركات النسائية والحقوقية والشبيبة في خيمة الاعتصام.

وتعالت أصواتهم بشعارات تطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، باللغتين الكردية والعربية "لا حياة بدون القائد"، و"تحيا مقاومة القائد آبو".

"على الأهالي الانضمام إلى المظاهرة عصراً"

فعاليات اليوم الثاني للخيمة انطلقت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة للرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في قامشلو، شمسي خان كلو، رحبّت فيها بالحضور، وأكدت أن شعب المنطقة يتبنّى أسس ومبادئ القائد عبد الله أوجلان، وجددت مناشدتها للجميع الانضمام إلى الفعاليات التي تنظم من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، والنضال بروح الشهيدات روكن وروناهي وسارة اللواتي نفذن فعالياتهم الفدائية ضد العدو من أجل القائد.

ودعت شمسي خان جميع الأهالي بشيبهم وشبابهم للانضمام إلى المظاهرة التي ستنطلق اليوم الساعة الـ 16.00، من أمام خيمة الاعتصام، و"الانتفاض ضد السياسات التي تمارس ضد القائد عبد الله أوجلان صاحب الكدح والنضال الكبير في روج آفا، وذلك للرد على العدو الذي نقول له مرة أخرى بأننا هنا وسنبقى".

"يقود أعظم المقاومات"

أما الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) غريب حسو، فقد وصف فعالية خيمة الاعتصام بخيمة السلام والديمقراطية، وقال: "تعتبر المقاومة من أصعب الأعمال، وتقودها اليوم إرادة الشعوب في شخص القائد عبد الله أوجلان الذي يقود بدوره أعظم مقاومة في التاريخ وأكبرها".

غريب حسو نوّه إلى العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان: "منذ أكثر من 25 عاماً يعيش القائد في أصعب الظروف جراء فرض العزلة والسياسات القمعية عليه، لأنه رفض دائماً دعوات الاستسلام واختار المبادئ والقيم الأخلاقية لشعبه؛ فإذا كانت الشعوب اليوم تقود ثورة تحررية مجتمعية، فهذا يعود إلى فلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وأكد حسو أن العزلة هي سياسية بحتة وهي لمنع العيش ولمنع إيصال الصوت الحر إلى الخارج، وهي سياسة إبادة تمارس ضد كل الشعوب في شخص القائد عبد الله أوجلان.

حسو أوضح: "نمرّ بمرحلة استراتيجية مهمة، لذلك إذا كانت هناك هجمات ضدنا فنحن أيضاً لدينا إرادة المقاومة، وإذا كانت هناك سياسات ومؤامرات تمارس ضدنا فنحن لها بإرادتنا التي نستمدها من فلسفة القائد".

الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، دعا في ختام حديثه الهيئات القانونية والطبية إلى تكثيف جهودها لزيارة إمرالي والتأكد من الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان؛ "لأن هذا الوضع بات يقلق الشعوب المقاومة، فحرية القائد عبد الله أوجلان هي مفتاح الحل لجميع المشاكل في المنطقة".

العزلة تستمر على مراحل

بعد ذلك عرضت كلمة لمحامي القائد عبد الله أوجلان جاويد جانيش، عبر الفيديو، أكد فيها أن العزلة المفروضة على القائد تستمر منذ عام 1999 على مراحل، وأنها باتت قضية عالمية تخص جميع الشعوب وليس الكرد وحسب، وشدد على الالتفاف حول القائد عبد الله أوجلان من خلال الاستمرار بتنظيم هذه الفعاليات (في إشارة إلى فعالية خيمة الاعتصام).

بعد ذلك تم الاستماع إلى صوت الشهيدة روكن زلال التي نفذت عملية فدائية في 26 أيلول 2022 مع الشهيدة سارة غوبي اللتين استهدفتا مخفراً للشرطة التركية في ميرسين.

ومن المقرر أن تختتم فعالية خيمة الاعتصام اليوم بمظاهرة منددة بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، تنظم في الساعة الـ 16.00، من أمام الخيمة إلى مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة قامشلو.

(س أ/آ)

ANHA