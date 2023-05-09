​​​​​​​حشود غفيرة تطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

تحت شعار "حرية القائد أبو تأكيد للحرية وسلام المنطقة"، انطلقت صباح اليوم فعالية جماهيرية في مقاطعة الشهباء، بمشاركة الآلاف من مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء وحلب، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ولدعم الحزب الخضر اليساري في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية التي من المقرر أن تجرى في الـ 14 من أيار الجاري.

وتوافد الآلاف من أهالي مقاطعة عفرين والشهباء، وأهالي حيي الشيخ مقصود والاشرفية إلى مكان الفعالية الواقعة في قرية علوشة التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، والتي زيّنت بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الخضر اليساري.

وشجب المشاركون في الفعالية الجماهيرية العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وضرورة رفع سوية النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

الفعالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها استماع الحضور إلى تسجيلات صوتية للقائد عبد الله أوجلان، تمحورت حول نظام الحكم في الشرق الأوسط والسياسات التي تمارسها الدول ضد الشعوب، والظلم الذي تتعرض له المرأة، والنظام الديمقراطي الذي يجب تفعليه لتنال شعوب شرق الأوسط حريتها.

وتخلل الفعالية، تحدث عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي، زلال جكر، عن السياسات الممارسة ضد المنطقة، مركزة على سياسة دولة الاحتلال التركي حيال سوريا، وشددت على ضرورة إدلاء أبناء الشعب الكردي في باكور (شمال كردستان)، وتركيا بأصواتهم في الانتخابات المزمع إجراءها في تركيا في 14 أيار، لحزب الخضر اليساري، وعلى ضرورة رفع وتيرة النضال ضد الاحتلال وإجرامه الممارس بحق أهالي عفرين وشمال وشرق سوريا.

كما وأشار خلال الفعالية، عضو مجلس وجهاء عشائر مقاطعة عفرين والشهباء، محمد الخشان، إلى أهمية التلاحم والتأخي بين شعوب المنطقة، بكافة اطيافه ومعتقداته من كرد وعرب وتركمان، ولالتفافهم حول مشروع الأمة الديمقراطية، والإدارة الذاتية، ولأهمية تحرير كافة المناطق المحتلة وعلى رأسها عفرين وسري كانيه وكري سبي.

وقدمت فرقة جيا كرمنج التابعة لحركة الثقافة والفن، وفرقة الشهيدة هيفا التابعة لحركة الهلال الذهبي بعض الأغاني الثورية والفلكلورية، عقب الكلمات، وسط تفاعل المشاركين بالرد من خلال شعارات تحي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي "تحيا مقاومة أمرالي".

(كروب/أ ب)

ANHA