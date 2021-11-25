​​​​​​​حشود غفيرة تخرج في الشهباء وحلب بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

ونظم مؤتمر ستار، اليوم الخميس، مسيرة جماهيرية في مقاطعة الشهباء، شارك فيها الآلاف من أهالي مقاطعة الشهباء ومهجّري عفرين، تحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال".

وانطلقت المسيرة من مدخل ناحية فافين، نحو ساحة مدرسة السواقة، بعدما جابت الشوارع الرئيسة في الناحية، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة الحرة وشعار "لا لقتل المرأة والأطفال".

كما رفع المشاركون صور القائد أوجلان والشهداء وأعلام مؤتمر ستار ومجلس المرأة الحرة للشهباء، ويافطات كتب عليها باللغتين العربية والكردية "ناضلي لدحر العنف والاحتلال"، "الأطفال أمل الحياة ناضلوا للحد من قتل واغتصاب الأطفال"، "المرأة حياة فلا تقتلوا الحياة"، "الإصرار في ثورة المرأة مقابل كافة أنواع العنف والاحتلال".

ولدى وصول المشاركين إلى ساحة مدرسة السواقة، توقفوا دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار لإقليم عفرين، من قبل شيراز حمو، وقالت إن 25 نوفمبر هو يوم تصعيد النضال لمناهضة العنف ضد المرأة؛ لأن العنف ضدها هو العنف ضد المجتمع بأكمله، وأضافت: "يجب أن يدرك الجميع جيداً أن المجتمعات التي لا تضمن حقوق وحرية المرأة، هي مجتمعات بلا معنى، وعلى عكسها، المجتمعات المنتصرة هي التي تضمن حقوق وحرية المرأة وتقود فيها النساء النضال والإدارة".

مبيّنة أن "الذهنية السلطوية للرأسمالية العالمية والدول المهيمنة، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي، تسعى إلى النيل من إرادة وعزيمة المرأة الحرة التي قضت على الإرهاب العالمي في عاصمة المقاومة كوباني".

وزادت شيراز حمو بقولها: "إنهم يقتلون المرأة تحت ذريعة الشرف ويقطعون رؤوس النساء من كافة المكونات ويمارسون العنف ضدهن؛ لأن المرأة الكردية والعربية والآشورية ناضلت من أجل اتحاد المرأة الحرة".

ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الحرة في مقاطعة الشهباء، فاطمة جمو، كلمة، حيث أكدت فيها النضال ضد العنف الممارس بحق المرأة بكافة أشكاله في جميع أنحاء العالم، وأضافت: "إن نساء شمال وشرق سوريا أصبحن مثالاً يحتذى به في العالم، لمحاربتهن وقضائهن على الإرهاب العالمي"، موضحة أن المرأة استطاعت كسر العادات والتقاليد التي كبلتها ضمن المجتمع.

حلب

وفي السياق ذاته، خرج الآلاف من أهالي حييَّ الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، في مسيرة جماهيرية حاشدة، دعا إليها مؤتمر ستار، تحت شعار "لا للإبادة والاحتلال.. سنحمي المرأة والحياة".

وانطلقت المسيرة من أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، بمشاركة الأهالي والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية لتجوب شوارع الحي الرئيسة، وسط ترديد الشعارات التي تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة.

وحمل المشاركون والمشاركات صور القائد أوجلان وصور شهداء، وصور أخوات ميرابال الثلاث، ويافطات كتب عليها "المرأة الواعية تجمّل الحياة"، "تحطيم نظام إمرالي هو تحطيم القيود المفروضة على المرأة"، "بروح مقاومة سكينة وليلى وفيدان سنحرر القائد آبو".

وتوقفت المسيرة عند ساحة الجبانات في القسم الشرقي للحي، وهناك وقف المشاركون والمشاركات دقيقة صمت، ثم ألقت إدارية مؤتمر ستار، نهلة مصطفى، كلمة باركت فيها اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ومجدت تضحيات النساء اللواتي لعبن دوراً ريادياً في ثورة روج آفا ووقفن في وجه الذهنية السلطوية.

وتابعت بالقول "إن ثورة المرأة بدأت من أخوات ميربال ولا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، بفضل الشهيدات أمثال "ليلى، وفيدان، وزهرة، وأمينة، وكولي سلمو، وفاطمة حجي" اللواتي نلن الشهادة وأصبحن أيقونة السلام ومثالاً يحتذى به".

وتطرقت نهلة مصطفى إلى المكاسب التي حققتها المرأة بفضل إرادتها القوية وإصرارها على الوقوف ضد الذهنية السلطوية، وقالت: "القائد أوجلان هو مَن حث المرأة على المطالبة بحقوقها والتحرر من قيود العبودية وأن ترفع صوتها وألا تقبل بالعنف ضدها".

وفي ختام حديثها، نوّهت نهلة مصطفى إلى أن حرية المرأة متعلقة بالحرية الجسدية للقائد، وأضافت "نناشد نساء العالم التكاتف وتصعيد النضال ضد العنف والمقاومة والكفاح لنيل مقاصدهن في تحقيق حريتهن".

ومن جانبها، قالت الإدارية في المجلس العام في حييّ الشيخ مقصود والأشرفية، سكينة جركس، إن نظام الهيمنة الذكورية يديم العنف العالمي من خلال الدين والتمييز على أساس الجنس والقومية.

لافتة إلى أن اغتيال الأخوات ميرابال على يد الديكتاتور ترخيو، هو انعطاف وتحول في مسيرة مقاومة المرأة، لتنتهي المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة ونضال المرأة وتمجّد شهداء الحرية.

(س ر)

ANHA