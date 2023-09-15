​​​​​​​حشود غفيرة من أهالي السويداء يشاركون في احتجاجات اليوم

تتعالى الأصوات في ساحة السير "الكرامة" منذ ساعات الصباح الأولى، بعد توافد حشود غفيرة من أهالي مدينة شهبا وقريا وصلخد وعرمان وملح والمقرن وأمتان والمجدل إلى مركز المدينة، للمشاركة في التظاهرة الحاشدة، وذلك تأكيداً على مطالبهم المشروعة الداعية إلى "تنحّي بشار الأسد وإسقاط نظامه"، وتحقيق انتقال سياسي، وبناء جسم وطني ديمقراطي وتعزيز مفهوم اللامركزية، وتطبيق القرار الأممي 2254، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأبرز اللافتات التي حملها المحتجون اليوم: "هذا العلم لا يمثل النظام.. هذا العلم لا يمثل الائتلاف.. خطابنا موجّه إلى السوريين أياً تكن الرموز.. سوريا واحدة موحدة"، "الحق المؤجل هو حق منكر"، "عودة اللاجئين ضرورة، والماء والكهرباء حق وليس منة أو مكرمة من أحد"، "لا للعنف لا للسلاح لا للفتنة لا للفوضى"، "دوام الحال من الحال، والعروش لا تدوم بالعبث والقهر والظلم، المجد لسوريا"، "أملاك الدولة أملاك الشعب لا يحق لأحد المتاجرة أو المساس بها"، "الشعب يريد جسم حكم انتقالي"، "لا نريد حرباً مع أحد، لا نريد العنف، لن ننجرّ لما يريد النظام، نحن نريد تطبيق القرار 2254".

ومنذ 20 آب الماضي، يواصل أهالي السويداء احتجاجهم للأسبوع الرابع على التوالي، مطالبين بالانتقال السياسي، وتنحي الأسد عن سيادة الحكم، وتطبيق القرار الدولي 2254، وإطلاق سراح المعتقلين، وبناء جسم وطني ديمقراطي.

(د ع)