​​​​​​​حشود غفيرة في تل رفعت تندد بالتهديدات التركية على الناحية ومناطق شمال وشرق سوريا

توافدت حشود غفيرة من أهالي إقليم عفرين إلى ناحية تل رفعت للخروج في مظاهرة منددة بالتهديدات التركية على الناحية ومناطق شمال وشرق سوريا.

وانطلقت المظاهرة من دوار تل رفعت الواقع في القسم الشرقي من الناحية، وجابت الشوارع الرئيسة فيها حتى الساحة الرئيسة وسط الناحية.

وحمل المتظاهرون أغصان الزيتون التي ترمز إلى مدينة السلام عفرين، وصور لشهداء مقاومة العصر في مرحلتيها الأولى والثانية، ولافتات كتب عليها باللغتين العربية والكردية "لا للصمت الدولي على الاحتلال التركي للشمال السوري"، "صمت المجمع الدولي يقتلنا"، "العدو التركي خطر على سوريا وشعوب المنطقة"، "أردوغان يدعم تقسيم سوريا وإفشال الحل السلمي"، "تهديدكم دليل إفلاسكم أردوغان رأس الإرهاب العالمي".

ولدى وصول المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في ناحية تل رفعت توقفوا دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين، زلوخ بكر، كلمة استنكرت فيها الصمت الدولي حيال التهديدات التركية على ناحية تل رفعت ومناطق شمال وشرق سوريا.

نستطيع العيش بدون أبناءنا ولكن ليس بمقدورنا العيش بلا وطننا

كما حيّت مقاومة مهجّري عفرين وأهالي الشهباء وأمهات الشهداء في ناحية تل رفعت، وقالت: "بمقاومة الأهالي سندحر الاحتلال من جميع الأراضي السورية المحتلة".

وأشارت زلوخ بكر إلى أن مقاومة الشعب في الشهباء هي استكمال لمقاومة 58 يوماً في وجه الاحتلال التركي في عفرين، داعيةً الأهالي إلى إظهار رد قاسي في وجه الاحتلال التركي بناحية تل رفعت.

مشددة على أنهم يستطيعون العيش بدون أبنائهم لكنهم لا يستطيعون العيش بدون وطن، وقالت: "سندافع بكل طاقتنا عن تل رفعت من أي هجوم محتمل مهما كانت النتيجة".

واختتمت زلوخ بكر حديثها بالقول: "دولة الاحتلال التركي ومن خلال تهديداتها اليومية تحاول تصدير أزمتها الداخلية إلى خارج تركيا لكسب الشارع التركي".

الاحتلال التركي وبحجة حماية أمنه القومي يقتل الأطفال والشيوخ

ومن جانبه، تحدث محمد ويسي باسم أهالي مقاطعة الشهباء، مشيراً إلى التضحيات التي قدمها الشهداء خلال تحريرهم لمناطق الشهباء.

وأكد أن الاحتلال التركي وبحجة حماية أمنه القومي يقتل شعوب وأطفال وشيوخ شمال وشرق سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى لجم الاحتلال التركي ووضع حد لجرائم في المنطقة.

وأشار ويسي إلى أن الاحتلال التركي يحاول من خلال الحرب الخاصة خلق الفتنة بين شعوب شمال وشرق سوريا وضرب جميع المكونات ببعضها.

كما لفت الانتباه إلى سياسات الدولة التركية التي تعمل جاهدة في إعادة أطماع أجدادها العثمانيين وتحقيق ما يسمى بـ"الميثاق الملي" واحتلالها حلب حتى الموصل.

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الأهالي في الشهباء وتل رفعت بمختلف مكوناتهم وطوائفهم.

(ف إ/ س ر)

ANHA