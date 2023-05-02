​​​​​​​حصار حكومة دمشق يطال خبز ومياه أهالي مقاطعة الشهباء

تسبّب الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء، منذ أكثر من 9 أشهر إلى فقدان المحروقات، ما أدى إلى توقف الخدمات الرئيسة المقدمة لأهالي مقاطعة الشهباء، وخاصة المولدات التي تزود المقاطعة بالكهرباء، كما أدى إلى خلق العديد من المشاكل في العديد من القطاعات الحيوية.

انقطاع الكهرباء جاء بعد يوم من إعلان هيئة الإدارة المحلية والبلديات والبيئة لمقاطعة عفرين والشهباء عن تقنين جديد في الكهرباء والمياه، خلال في 27 نيسان المنصرم، جراء نفاد الوقود.

واقع مرير وخطير

وتعتمد مقاطعة الشهباء على 76 مولدة ديزل لتزويد كل من قرى مقاطعة الشهباء ومخيمات مهجري عفرين، بالكهرباء، نظراً لفقدان المنطقة إمكانية التزود بالكهرباء الرئيسة بسبب تعرض معظم الشبكات للتدمير في وقت سابق إبان سيطرة المرتزقة على المنطقة.

الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبلديات والبيئة لمقاطعة عفرين والشهباء محمد شيخو، أكد خلال تصريح خاص لوكالتنا أن موضوع الحصار، وخاصة منع مرور المحروقات إلى المقاطعة، بات يهدد الخطوط الحمراء للمواطنين في مقاطعة الشهباء، كخطر توقف ضخ المياه وتوقف الأفران.

ويشكل الحصار المستمر في الأيام القادمة خطراً ـ ليس فقط على استمرارية عمل ضخ المياه عبر مناهل المياه ـ بل على 174 آلية تقوم بتوزيع المياه الصالحة للشرب على الأهالي القاطنين في المقاطعة أيضاً، حسب ما أفاد شيخو.

كما تسبّب نفاد المحروقات في دراسة هيئة الإدارة المحلية والبلديات والبيئة لمقاطعة عفرين والشهباء عدد مرات ترحيل القمامة من مرتين خلال الأسبوع إلى مرة واحدة، وبدء التوقيت العكسي لتوقف الآليات بشكل كلي عن العمل.

الأمر الذي يشكل إلى جانب صعوبة تأمين المياه خطراً على البيئة والصحة العامة خاصةً مع اقتراب فصل الصيف ما ينذر بانتشار الأمراض بين الأهالي من كوليرا وغيرها.

مشاريع 2023 متوقفة

وتعليقاً على تساؤل حول الآثار المباشرة للحصار على المشاريع الموضوعة ضمن مخطط هيئة الإدارة المحلية والبلديات والبيئة لمقاطعة عفرين والشهباء، قال شيخو إنهم لم يستطيعوا البدء بتنفيذ المخطط، بالرغم من مرور نحو الـ 4 أشهر على العام الجديد نتيجة الحصار المستمر والجائر.

وكانت لهيئة الإدارة المحلية والبلديات والبيئة لمقاطعة عفرين والشهباء قد وضعت مخططاً لتحسين الواقع الخدمي في المقاطعة، من خلال العديد من البرامج؛ منها حفر آبار لزيادة مناهل المياه وترميم عدد من الشوارع المتهالكة، إلى جانب صيانة خطوط الصرف الصحي وزيادة عدد مولدات الديزل.

(أ م)

ANHA