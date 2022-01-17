​​​​​​​حريق وانفجار في أبو ظبي والحوثيون بصدد الإعلان عن عملية عسكرية في العمق الإماراتي

وأكدت شرطة أبوظبي أن حريق اندلع صباح اليوم، أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنك، تزامن معه حدوث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، بحسب وكالة "وام" الإماراتية.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكون سبب الانفجار والحريق، وأنه تم إرسال جهات الاختصاص للتعامل مع الحريق.

وباشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، في حين لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.

في حين، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، على حسابه في تويتر، "بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة".

(ل د)