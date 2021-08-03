​​​​​​​حريق هائل في مصنع للبتروكيماويات في إيران

وبحسب وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فإن حريقاً هائلاً نشب في أحد مصانع البتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني بمحافظة خوزستان جنوب البلاد.

وقال فريدون بندري حاكم مدينة ماهشهر التي يقع فيها المصنع "إن الحريق بدأ في الساعة 6:30 صباحاً في أحد مصانع البتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني، وفي الساعة 7:30 صباحاً تمت السيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء".

وأضاف بندري "تم احتواء الحريق الذي اندلع في أحد مصانع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بعد ساعة".

كما نفى وقوع ضحايا أو إصابات بشرية في صفوف العاملين في المصنع، مشيراً إلى أن "السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحريق".

واعتادت السلطات الإيرانية على عدم مواجهة مثل هذه الحرائق بشفافية؛ وكثيراً ما تبقى طي الكتمان، إلى أن تكشف عنها جهات أخرى، سواء كانت الحوادث استهدافاً من جهات خارجية، أو "نيراناً صديقة"، داخلية، كما حدث في استهداف موقع نطنز النووي، وإسقاط الطائرة الأوكرانية.

(ش ع)