​​​​​​​حريق هائل بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية

نشب في ساعة مبكرة من يوم الاثنين حريق بمبنى مديرية أمن الاسماعيلية، وأسفر عن سقوط مصابين وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى، وذلك وفق ما نشرته العربية/ الحدث.

وأفادت العربية أنه تم السيطرة على الحريق، فيما لم تصدر أيه بيانات رسيمة حول حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية" من محافظات قناة السويس" حتى الآن، وتحدثت مصادر طبية مصرية عن إصابة 25 شخصاً جراء الحريق، بينما تحدثت مصادر صحافية لقناة "العربية" عن ارتفاع عدد المصابين إلى 100 شخص.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الإطفاء والقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس، من السيطرة على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وبدأت عملية تبريد المبنى. وقالت وسائل الإعلام المصرية إن القوات المسلحة دفعت بطائرتين للمساعدة في إخماد الحريق. من جانبها ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق وأخمدت النيران.

وكانت ألسنة النيران قد امتدت إلى عدة طوابق في المبنى، فيما توجهت قيادات إلى موقع المقر لمتابعة التعامل مع الحريق، من بينها محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الضحايا المحتملين، لكن عادة ما يكون هناك عناصر من قوات الأمن في هذا المبنى في كل ساعات النهار والليل.

وفور نشوب الحريق، الذي لم يُعرف مصدره، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر شرطية من داخل مديرية الأمن. كما تم إخلاء عدد من المساجين الذين كانوا داخل مديرية الأمن.

ورفعت حالة الطوارئ بجميع مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابي حريق مديرية الأمن.

(س ع)