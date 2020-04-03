​​​​​​​حريق في مخيم نوروز يودي بحياة 4 أطفال وإصابة 3 آخرين

أندلع حريق في مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة والنصف في مخيم نوروز في مدينة ديرك والتي أدت إلى احتراق خيمة بالكامل والتي تقطنها عائلتين من مهجري سري كانيه وزركان.

وأودى الحريق بحياة أربعة أطفال وهم كل من "الطفل تيسير محمد عليوي الساجر ستة سنوات، ديانا الساجر ثماني سنوات، براءة الساجر سنتان، أسد الساجر ثمانية أشهر"، بالإضافة إلى جرح ثلاثة أخرين بجروح خطيرة وهم كل من "فاطمة الساجر 12 سنة، ميسر الساجر عشر سنوات وهما من مهجري سري كانيه، بالإضافة إلى جرح الطفل أحمد محمد خليل سليمو يبلغ من العمر ثلاثة سنوات من مهجري زركان.

هذا وسارعت سيارات الاسعاف التابعة للهلال الأحمر الكردي إلى مخيم نوروز لنقل المصابين إلى مشفى الشهيد هوكر في ديرك لمعالجتهم.

(كروب/ل)

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