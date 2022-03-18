​​​​​​​حريق في مخيم الهول يودي بحياة طفل وإصابة 3 أشخاص آخرين

وأفاد مراسلنا من ناحية الهول بنشوب حريق في القسم الرابع ضمن مخيم الهول، أودى بحياة طفل وإصابة ٣ أشخاص آخرين من الأسرة نفسها، التي تحمل الجنسية السورية.

فيما لم تُعرف أسباب الحريق الذي اندلع في خيمة داخل القسم الرابع بالمخيم.

هذا ويعد مخيم الهول واحداً من أخطر المخيمات في العالم، لما يحتويه من أسر مرتزقة داعش.

ويضم المخيم حسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا من إدارة المخيم في كانون الثاني الماضي، 57460 شخصاً، جلّهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين "عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال مرتزقة داعش الأجانب، يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية".

(أ م)

ANHA