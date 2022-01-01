​​​​​​​حريق ضخم في أكبر مصافي الغاز جنوب إيران

وذكر التلفزيون الإيراني أن "حريقاً واسع النطاق اندلع في المنصة رقم 16 في حقل بارس للغاز الذي يعد أكبر حقل للغاز في إيران".

وأضاف أن "المنصة تضررت نتيجة الحريق في حقل بارس الواقع بمدينة بوشهر جنوب إيران".

فيما قالت وكالة أنباء "جوان" الإيرانية إن الحريق حدث بسبب تسرب غاز في المنصة رقم 16 في حقل بارس الجنوبي، مشيرة إلى أن "إنتاج الغاز مستمر دون انقطاع".

وتشهد إيران بين الحين والآخر حرائق في مناطق متفرقة، لا تعلن السلطات أسبابها في أغلب الأحيان.

والشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، باندلاع حريق هائل ببرج تجاري يقع في شارع بهشتي بمحافظة كرمان الواقعة جنوب إيران.

(د ع)