​​​​​​​حرمان 3596 طالب/ـة وتدمير 61 مدرسة في ناحيتي تل تمر وزركان نتيجة هجمات الاحتلال التركي

خلفت هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها أضراراً كبيرة في القطاع التربوي بمناطق خطوط التماس في ناحيتي (زركان وتل تمر)، وذلك من خلال حرمان آلاف الطلبة من التعليم بسبب تدمير مدراسهم نتيجة القصف العشوائي، وتحويل عدد منها إلى مقار عسكرية.

ومع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، وبعد تحديد هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، موعد بدء دوام الطلبة للمراحل الدراسية الثلاث في الـ 18 أيلول الجاري، أنهت إدارة المدارس العامة في مقاطعة الحسكة، تجهيزاتها لاستقبال العام الدراسي الجديد في مناطق خطوط التماس.

وبحسب الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة الحسكة، ومن ضمن استعداداتها خصصت عدد من المنازل كخطة بديلة عن المدارس في ناحيتي زركان وتل تمر، ليكمل الطلبة تعليمهم.

وأشارت الإدارية في الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة الحسكة زهرة علي، خلال حديثها لوكالتنا، "أن عملية صيانة وترميم المدارس في المناطق التي تستهدف من قبل الاحتلال التركي تم تأجيلها نتيجة التصعيد العسكري المستمر للاحتلال التركي".

ووفقاً لإحصائية الإدارة فإن أعداد الطلبة للمراحل الدراسية الثلاث، يبلغ في ناحية تل تمر، 4526 طالب/ـة من أصل 7000 طالب/ـة، وفي ناحية زركان 2878 طالب/ـة من أصل 4000 طالب/ـة، قبل الاحتلال التركي لمنطقة سري كانيه في تشرين الأول عام 2019.

ويبلغ العدد الكلي للمدارس في ناحية تل تمر 126 مدرسة، منها 85 مدرسة مفعلة في الوقت الحالي، و26 مدرسة محتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، ومنها مدمرة، وفيما تحولت 15 مدرسة إلى مراكز إيواء مهجري منطقة سري كانيه.

وفي ناحية زركان يبلغ عدد الإجمالي للمدارس، 81 مدرسة، منها40 مدرسة مفعلة، في الوقت الحالي، و35 مدرسة تحتلها تركيا ومرتزقتها ومنها تم استهدافها، فيما تحولت 6 مدارس إلى مراكز إيواء المهجرين.

ولفتت زهرة علي، إلى أن المدارس المتبقية، مازالت مستهدفة بين الحين والآخر، نتيجة التصعيد المستمر للاحتلال التركي منوهةً، " هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحيتي زركان وتل تمر، أدت إلى حرمان 3596 طالب/ـة من استكمال العملية التعليمية، بالتزامن مع تأثيره السلبي على الطلبة".

وأكدت زهرة علي في نهاية حديثها، إلى أن" تم إلغاء الحصص الترفيهية للطلبة، لتكثيف الدروس التعليمية لهم، وتعويضهم عن أيام الغياب أثناء الهجمات على المنطقة".

(أ م)

ANHA