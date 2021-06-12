​​​​​​​حركة طالبان تسيطر على مناطق جديدة في أفغانستان

وسيطرت حركة طالبان، اليوم السبت، على منطقة تولاق بولاية غور وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة ضد قوات الأمن مساء الجمعة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، منها "tolo news".

وقال محافظ منطقة تولاق، سلمان اليوسفي، إن ما لا يقل عن 20 من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 20 آخرون في الاشتباكات التي دارت في المنطقة، وأضاف أن طالبان أسرت ما لا يقل عن 10 من أفراد الأمن.

إلا أنه لم يؤكد سقوط المنطقة بيد الحركة لكنه انتقد عدم اهتمام المسؤولين المعنيين بتزويد القوات على الأرض بالمعدات الكافية.

ويذكر أن العنف تصاعد في البلاد منذ مطلع أيار/مايو المنصرم مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بأمر من الرئيس جو بايدن في نيسان/أبريل.

ومن المقرر أن يكتمل هذا الانسحاب بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، لذلك تحاول حركة طالبان وغيرها الاستفادة منه للسيطرة على بعض المناطق.

إلا أن وزارة الدفاع الأميركية أكدت أنها لن تتخلى عن دعم القوات الأفغانية والحكومة. كما أعلن مسؤولون أمنيون أن البنتاغون يدرس توجيه ضربات جوية لمنع سقوط المدن الكبيرة في البلاد بينها كابل وقندهار بأيدي حركة طالبان.

(د ع)