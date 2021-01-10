​​​​​​​حركة شبيبة الشهباء تتظاهر ضد الاحتلال التركي والصمت الدولي

ومع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للهجوم التركي على مقاطعة عفرين، ومقاومة عفرين، وتحت شعار" بروح الشبيبة سندحر الاحتلال ونحطم الفاشية ونحمي ثورتنا" تظاهر المئات من شبيبة وأهالي إقليم عفرين في بلدة كفر نايا في مقاطعة الشهباء.

ورفع المتظاهرون أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، وصور شهداء مقاومة العصر والشهباء ولافتات كُتب عليها" لا حياة من دون القائد ولا كرامة بوجود الاحتلال"، " برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتكاتف الشعوب نضمن مجتمعًا ديمقراطيًّا متقدمًا"، " بعنفوان الشبيبة سنحطم الفاشية ونفك أسر القائد".

وبدأت التظاهرة بترديد المتظاهرين شعارات تستنكر جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مقاطعتي عفرين والشهباء وتحيي مقاومتي عفرين والشهباء ضد هذه الجرائم.

ومع وصول المظاهرة إلى ساحة مجلس بلدة كفرنايا الواقع غرب البلدة، وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ألقى أيمن تركماني الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية لمقاطعة الشهباء بيانًا باسم الحركة.

ولفت تركماني في بداية البيان إلى سياسات القوى الاستعمارية "سعت قوى الحداثة والهيمنة خلال السنوات العشر الأخيرة إلى ترسيخ أيديولوجيتها عبر إثارة الطائفية والاقتتال المجتمعي".

وأكد بيان حركة الشبيبة الثورية السورية أن احتلال عفرين وعمليات التغيير الديمغرافي جرت " نتيجة للمساومات الدولية التي تستهدف ثقافة المجتمعات".

وأدان البيان "كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية حيال ضعفهم في توثيق هذه الانتهاكات".

وعاهدت حركة الشبيبة الثورية السورية " القائد عبد الله أوجلان وشهداء حركة التحرير على حماية القيم الثورة وأن نتابع النضال.

وانتهت التظاهرة بترديد المتظاهرين شعارات تحيي مقاومة العصر.

(م)

ANHA