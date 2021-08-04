​​​​​​​حركة نزوح لأهالي عدة قرى بريف تل تمر نتيجة تعرضها للقصف التركي

بعد الهدوء النسبي في قرى تل تمر عاود الاحتلال التركي ومرتزقته قصف القرى الشمالية لناحية تل تمر، بشكل عشوائي في أولى ساعات المساء، ليتسبب بحالة نزوح لأهالي تلك القرى.

مراسل وكالتنا استطاع الوصول إلى المدنيين الذين خرجوا من قراهم نتيجة القصف ليؤكدوا لوكالتنا بأن الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون القرى بشكل عشوائي رغم إدراكهم أنها قرى آهلة بالمدنيين.

كما أوضح الأهالي بأنهم ينامون بين الأراضي الزراعية خوفاً على أطفالهم من القصف الذي يطال قراهم.

هذا وقصف الاحتلال التركي مساء اليوم كلاً من قرى تل شنان الآشورية وقرية الدردارة، وقرية أم الكيف، والعبوش.

وبدورهم رد مقاتلو مجلس تل تمر العسكري على مصادر القصف ليتمكنوا من تدمير قاعدة للاحتلال التركية فوق تلة المناخ.

(ل)

ANHA