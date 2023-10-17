​​​​​​​حركة نساء بلوشستان تدعو إلى الإفراج الفوري عن وريشة مرادي

قالت حركة نساء بلوشستان، في بيان صادر عنها اليوم، ونقلته وكالة أنباء المرأة (NUJINHA)، "نحن النساء البلوش نقف متضامنات مع أخواتنا الكرديات والناشطات في مجال حقوق المرأة وجميع أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة والحرية والمساواة"، وأدانت "السجن غير القانوني والاختفاء القسري لوريشة مرادي"، المدافعة عن حقوق المرأة والعضوة في منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان، من قبل الحكومة الإيرانية.

كما أدانت الحركة "ممارسات جمهورية إيران في إسكات معارضيها السياسيين والاختفاء القسري للأشخاص الذين يجرؤون على التحدث من أجل العدالة والمساواة والحرية".

وأشارت إلى أن المعلومات التي حصلت عليها حول سوء السلوك والتعذيب الشديد الذي تتعرض له وريشة مرادي أثناء احتجازها "مثيرة للقلق"، وأفادت بأن هذه الانتهاكات "تذكير بالتجاهل المستمر لحقوق الإنسان وقمع الأصوات التي تجرؤ على رفع صوتها ضد الظلم".

وأعربت الحركة عن بالغ قلقها على صحة وسلامة وريشة مرادي، التي تواجه الخطر بسبب عدم إمكانية حصولها على الأدوية الأساسية، ودعت إلى الإفراج الفوري عنها وإجراء تحقيق كامل في ظروف احتجازها وسوء المعاملة.

وأطلقت منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان (RAJK)، حملة إلكترونية في 12 تشرين الأول الجاري، لجمع التواقيع من أجل الكشف عن وضع عضوتها.

(س ع)