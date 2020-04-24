​​​​​​​حركة أقل من المعهود في أسواق منبج بحلول رمضان

وكانت قد سمحت الادارة المدينة في مدينة منبج وريفها خلال تعميم تمديد حظر التجوال حتى مطلع الشهر المقبل والسماح لمحال المواد الغذائية واللحوم مضيفة عليهم البسطات والباعة المتجولين والذين يعملون جلهم بالمشروبات الرمضانية والمعجنات الرائجة في أيام الصيام بمزاولة عملهم لتلبية احتياجات الأهالي.

ومع حلول أول أيام رمضان المصادف اليوم الجمعة شهدت أسواق الخضار والمواد الغذائية إقبالاً لشراء ما يلزم لتأمين حوائج مائدة رمضان المشهورة بتنوع مأكولاتها لتعويض جسم الصائم عن نواقص الانقطاع عن الطعام والشراب طوال ساعات النهار، ولكن الحركة كانت أقل من المعهود في الأعوام المنصرمة.

وفي هذا الشأن التقت وكالتنا بأحد أهالي مدينة منبج في سوق الخضار وسط المدينة، عز الدين الجاسم الذي قارن بين شهر رمضان خلال العام الحالي وسابقه مشيراً إلى أن العام المنصرم شهد ازدحاماً كثيفاً بالأسواق، فيما الحركة هذا العام خفيفة نتيجة حظر التجوال المقيد ضمن ساعات محدودة بسبب فيروس كورونا، وهذا قد لا يعطي الراحة النفسية الكاملة أو نكهة هذا الشهر للصائمين.

وأردف الجاسم :"ولكن الأهم في الوقت الحالي حماية الناس من هذا الوباء، لذا فإن الناس تلتزم بقرارات الإدارة المدنية وتعليمات القوات الأمنية للحفاظ على مصلحة المجتمع وابعاد خطر الاصابة بفيروس كورونا عن شعبنا، ونسأل الله بهذا الشهر الفضيل أن يزيح وباء كورونا عن جميع أنحاء العالم، كما أمل دوام الأمن والأمان في المدينة".

(كروب/ل)

ANHA