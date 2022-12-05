​​​​​​​حركة الطلبة واتحاد المرأة الشابة يتضامنان مع موقف القائد الرافض للاجتماع مع CPT

نظم اليوم، اتحاد المرأة الشابة في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، مسيرة تضامنية مع موقف القائد أوجلان الرافض للاجتماع مع لجنة مناهضة التعذيب (CPT) خلال زيارتها الأخيرة أيلول الماضي إلى سجن إمرالي.

وانطلقت المسيرة بمشاركة العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة، من أمام مركز دجلة للثقافة والفن الواقع شرق ديرك، وجابت شوارعها الرئيسة وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد "تحيا مقاومة القائد"، ورفع صور القائد أوجلان.

وبعد وصول المسيرة إلى وسط السوق المركزي توقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة مدينة حسن، كلمة شجبت خلالها تشديد العزلة على القائد أوجلان، وأكدت أن هذا التشديد من قبل النظام التركي الفاشي يأتي في سياق مخاوفه من انتشار أفكار القائد.

وشددت "سنستمر بتنظيم صفوفنا وفق أفكار القائد ومبدأ الأمة الديمقراطية وحرية المرأة أساساً لنا في النضال".

واختتمت "نتضامن مع القائد أوجلان الذي رفض الاجتماع مع لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية لأنها لم تلعب دورها إلى الآن تجاه قضية القائد".

وانتهت المسيرة بترديد شعار "عاشت مقاومة القائد أوجلان".

قامشلو

وفي السياق نفسه، نظمت حركة الطلبة الديمقراطيين، اليوم، وقفة تضامنية مع موقف القائد عبد الله أوجلان، وذلك في ساحة كلية العلوم التربوية التابعة لجامعة روج آفا، الكائن في الجهة الشرقية لمدينة قامشلو.

وشارك في الوقفة التضامنية العشرات من أعضاء وعضوات حركة الطلبة الديمقراطيين، الذين رفعوا صور القائد أوجلان وأعلام حركة الطلبة الديمقراطيين، وحملوا كتب القائد أوجلان؛ منها (الإصرار على الاشتراكية الإصرار على بناء الانسان - حقيقة القيادة - الكونفدرالية والمجتمع الأخلاقي السياسي -مانفيستو الحضارة الديمقراطية "المدنية" - مانفيستو الحضارة الديمقراطية "القضية الكردية وحل الامة الديمقراطية").

واختتمت الوقفة بترديد شعارات "عاشت مقاومة القائد أوجلان"، "لا حياة بدون القائد"، "الحرية للقائد أوجلان"، "جميعنا مع القائد أوجلان".

(كروب/آ)

ANHA