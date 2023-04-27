​​​​​​​حركة الطلبة الديمقراطيين توزّع 30 ألف كتاب

تعمل حركة الطلبة الديمقراطيين على نشر أفكار وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وحركة التحرّر الكردستانيّة منذ عام 2022. إذ يجري في هذا السياق، افتتاح معارض وتقام فعاليات المكتبة الجوّالة.

فقد افتتحت حركة الطلبة الديمقراطيين في قامشلو في 16 كانون الأول المنصرم معرضاً للكتب واللوحات، سلّطت خلاله الضوء على العزلة المشدّدة المفروضة على القائد أوجلان.

وعُرضت خلاله، كتب ومرافعات القائد عبد الله أوجلان ومختلف نتاجاته، بالإضافة إلى روايات، وقصص، ومذكرات الكريلا وكتب عن الفلسفة.

وخطّط الطلبة الاستمرار بافتتاح المعارض في أقسام وكليات جامعتي روج آفا وقرطبة الكائنتين في مدينة قامشلو حتّى الثاني والعشرين من كانون الأول المنصرم (2022). وعقب افتتاح المعارض في تلك الأقسام، قرّرت حركة الطلبة توزيع الكتب على الطلبة في جميع المدارس الإعداديّة والثانويّة في إقليم الجزيرة.

وفي هذا السياق، قال المتحدّث باسم حركة الطلبة الديمقراطيين، ميران عثمان لوكالتنا، حيث كشف أنّه جرى توزيع 30 ألف كتاباً في مدارس وجامعات إقليم الجزيرة حتّى الآن.

وأشار إلى رغبتهم في إطلاق فعاليات المكتبة الجوّالة في كلّ من كوباني والرقّة أيضاً في المستقبل وقال: "سنوزّع الكتب في مدارس الرقّة وكوباني وجامعتي الشرق وكوباني أيضاً، سنحاول الوصول إلى كافة طلبة المنطقة".

(س ب/ر)

ANHA