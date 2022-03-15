​​​​​​​حركة الطلبة الديمقراطيين في إقليم الفرات تعقد كونفرانسها السنوي الأول

وبحضور المئات من الطلبة في الإقليم، وشخصيات ممثلين عن الإدارة الذاتية في الإقليم عقد الكونفرانس الأول لحركة الطلبة الديمقراطيين اليوم في صالة الفرات بمدينة كوباني.

وزينت صالة الفرات باليافطات التي كتب عليها شعارات "في عام الانتصار، هلموا لحرب الحرية "، "نطالب بحرية القائد آبو"، "بالعلم سننظم أنفسنا وسنشعل نيران نوروز".

وبدأ الكونفرانس السنوي لحركة الطلبة الديمقراطيين بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة لنائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني فرحان كوباني الذي تحدث عن الحرب التي تشن على المنطقة ونتائجها، وأشاد بتأسيس هذه الحركة ودورها في تنظيم الطلبة في إقليم الفرات.

وقال فرحان كوباني: "ما نشهده اليوم في المنطقة هو نضال عمره أكثر من ٤٠ عاما، حضوركم هنا اليوم يثبت لنا مدى التطور الحاصل في المنطقة، ويؤكد لنا بأنه رغم الحروب الكثيرة ما زلنا متماسكين وساعين إلى التطور، والبحث عن آفاق جديدة".

وأضاف: "الوضع العالمي له تأثير كبير علينا، وخاصة الدول التي تحاول احتلال أرضنا تسعى بكل السبل إلى تفكيك نسيجنا الاجتماعي فتتخذ من جيلنا الشاب هدفاً لها لأنها تعلم بأنهم مستقبل المنطقة".

وأشار فرحان كوباني متحدثا عن حلول ذكرى بدء الأزمة السورية قبل 11 عاماً: "الثورة السورية انحرفت عن مسارها، ومن يدعون أنهم يمثلون الشعب السوري باتوا مرتزقة لا أكثر، وحتى الكرد الذين ساعدوا دولة الاحتلال التركي خونة لا يختلفون عنهم بشيء".

وبعد الانتهاء من الكلمة قرء التقرير السنوي لحركة الطلبة الديمقراطيين الذي دعا شعب المنطقة التمسك بمبدأ الدفاع لأنه كما يرى القائد عبد لله أوجلان بأنه الحل الوحيد لإفشال المؤامرات على المنطقة، والتلاحم بين مكونات الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا.

كما تطرق التقرير إلى الخيانة التي يتعرض لها الكرد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأشار إلى أن "الخط الذي يمثله هذا الحزب خط الغدر وعدائي للكرد ولا علاقة له بمستقبل الكرد، وكذلك الخط الذي يتبعه المجلس الوطني الكردي لا يختلف عنه بشيء".

وبعد قراءة التقرير عرض سنفزيون خاص عرضت فيه كلمات القائد عبدالله الذي يدعو فيها للشبيبة للتسلح بالإرادة، ويحثهم على أنهم أمل المجتمع للتخلص من القيود المفروضة عليهم.

وبعدها تم انتخاب كل من هيفيدار مصطفى وديار حمي كرئيسين مشتركين لحركة الطلبة الديمقراطيين في إقليم الفرات، وتحديد عدد من المجالس للمقاطعات التابعة للإقليم.

واختتم الكونفرانس بجملة من القرارات وهي: السعي لتحقيق الحرية الجسدية للقائد لأنها حرية لكافة شعوب المنطقة، والعمل بفكر القائد لتحرير شعوب المنطقة من الأفكار قسمتها وشتتها، الوقوف بوجه كافة أنواع الحروب وبالتحديد الحرب الخاصة التي تمارس على الطلبة، وإبعاد كل من يحاولون إفساد المجتمع".

(ن ك/ج)

ANHA