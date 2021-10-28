​​​​​​​حركة الطلبة الديمقراطية لإقليم عفرين تتعهد بمقاومة أي هجوم تركي على المنطقة

تحت شعار "بروح مقاومة العصر سنضمن تحرير عفرين وننهي الاحتلال التركي"، نظمت، اليوم، حركة الطلبة الديمقراطية بالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية السورية لإقليم عفرين، تظاهرة؛ للتنديد بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وتهديداتها بشن عدوان واحتلال مناطق أخرى في سوريا.

وتجمّع المئات من طلبة إقليم عفرين على الطريق الواصل بين ناحية الأحداث وقرية معراته في مقاطعة الشهباء، وهم يرددون شعارات تحيي مقاومة العصر ومقاومة الأهالي في المخيمات، وتندد بجرائم الاحتلال التركي ومخططاته باحتلال أجزاء أخرى من سوريا.

وحمل الطلبة خلال التظاهرة أعلام حركة الطلبة الديمقراطية وحركة الشبيبة الثورية السورية وصور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كتب عليها "بروح مقاومة العصر سنضمن تحرير عفرين وننهي الاحتلال التركي"، "مسيرة الكرامة ضد الخيانة والاحتلال".

وانطلقت التظاهرة بترديد الطلبة شعارات تحيي مقاومة العصر ومقاومة الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في جبال كردستان وتندد بجرائم الاحتلال التركي في عفرين.

ومع وصول التظاهرة إلى حديقة الأحداث، وقف الطلبة دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل العضو في حركة الطلبة الديمقراطية، أحمد حسن أكد فيها "أن تهديدات الاحتلال التركي على ناحية تل رفعت التي تضم عشرات الآلاف من مهجّري عفرين ومناطق شمال وشرق سوريا ليست إلا استمراراً لمخططاتها في احتلال مناطق أخرى وتوسيع مشروعها الاحتلالي".

وتابع أحمد حسن حديثه" بعد ما عجز مرتزقة دولة الاحتلال التركي عن تنفيذ مخططات تركيا، سارعت تركيا إلى التدخل في الأزمة السورية بحجة محاربة داعش في 2015، ثم شنّت عدواناً على مقاطعة عفرين في الـ 20 من كانون الثاني 2018 لتحتلها، بعدما ارتكبت أفظع الجرائم بحق الأهالي أمام مرأى ومسمع العالم، بعدها سعت إلى احتلال سري كانيه وكري سبيه بشتى السبل؛ لتحتلها بعدما استخدام الأسلحة المحرّمة دولياً(الأسلحة الكيماوية)، واليوم تسعى إلى تنفيذ مخططاتها الاحتلالية عبر شنّ هجمات وتهديد ناحية تل رفعت ومناطق شمال وشرق سوريا".

واختتم حسن حديثه قائلاً "نستنكر الصمت الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق الأهالي"، مؤكداً "أننا طلبة إقليم عفرين ومنذ أن هُجّرنا، تمسكنا بخيار المقاومة بوجه تلك المخططات، ولن نسمح للاحتلال التركي ومرتزقته بتنفيذ تلك المخططات الإجرامية وسنكون سداً منيعاً في وجهها".

لتختتم التظاهرة بترديد الشعارات والهتافات التي تحيي مقاومة الشعب الكردي في وجه مخططات الاحتلال التركي.

(ف)

ANHA