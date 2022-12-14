​​​​​​​حركة الثورة المتحدة للشعوب في أوروبا: من واجبنا الدفاع عن ثورة روج آفا

أصدرت حركة الثورة المتحدة للشعوب ‎(HBDH)‎ في أوروبا بياناً حول الفعالية أمام محطة القطار الرئيسية في دويسبورغ جاء فيه:

:" إن الهجمات الجوية للدولة التركية تتواصل بلا انقطاع ضد مقاطعات روج آفا، وحكومة دمشق تفرض الحصار على مقاطعة الشهباء وحي الشيخ مقصود، وبهذا الشكل تصبح داعمة ومساندة لهجمات دولة الاحتلال التركي، وفي وجه هذه الهجمات، فإن مهمة الدفاع عن ثورة روج آفا تقع على عاتق القوى السياسية التي تناضل من أجل المساواة والديمقراطية وحرية الشعوب، وكما دافعنا بالأمس عن كوباني، فإن مهمتنا اليوم هي الدفاع عن ثورة روج آفا".

وتابع البيان، أن الدولة التركية ومنذ 14 نيسان 2022 وحتى الآن، تنتهك كافة المعايير الإنسانية والدولية وتهاجم مناطق متينا وآفاشين وزاب وتستخدم ضدها الأسلحة الكيماوية.

وعبّر البيان عن قلق حركة الثورة المتحدة للشعوب على صحة القائد عبد الله أوجلان، وقال:" إلى أن نحصل على معلومات حول القائد اوجلان، فإن المطالب الشرعية للقوى الكردية الساعية للحرية، ستكون مطالبنا أيضاً".

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن تأسيس وتعزيز خط المقاومة المشتركة هو مهمتها ودعت الشعوب للمشاركة في الفعالية التي ستقام في 17 كانون الأول في الساعة 13:00 أمام محطة القطار الرئيسية في دويسبورغ".

(م)