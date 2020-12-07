​​​​​​​حركة الشّبيبة واتّحاد المرأة الشّابّة يندّدان بالمؤامرات ضدّ شنكال

وتجمّع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في دوار الشهداء وسط سوق مدينة ديرك للتظاهر ضد الاتفاقيات والمؤامرات بحقّ أهالي شنكال.

وجاب المتظاهرون شوارع مدينة ديرك وسط ترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة شنكال، كما رفع المتظاهرون أعلام حركة الشبيبة واتحاد المرأة ليتوجّهوا بعدها إلى مركز الشهيد باور للشبيبة.

وبعد وصول المتظاهرين إلى مركز نظّموا هناك وقفة احتجاجية وسط ترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة شنكال.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدّثت عضوة اتحاد المرأة الشابة سوزدار عيسى وقالت: "ندين ونستنكر المؤامرات التي تحاك ضد إرادة أهل شنكال وإدارتهم الذاتية، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية المركزية".

وأضافت سوزدار: "إنّ ذلك الاتفاق دليل على مؤامرة جديدة ضد أهالي شنكال، وخاصّة بعد إعلان إدارتهم الذاتية التي لا يقبل بها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاحتلال التركي".

وفي نهاية حديثها قالت سوزدار عيسى: "إنّ أهالي شنكال نظّموا أنفسهم من خلال مجالسهم وإدارتهم الذاتية وشكّلوا وحدات مقاومة شنكال وقوات الأسايش لحماية شنكال من التهديدات والمؤامرات، وخاصة بعدما تعرّضت له شنكال من هجمات من داعش وهروب القوّات التي كان من المفترض أن تحميها".

واختُتمت الوقفة الاحتجاجية بترديد الشّعارات التي تندّد بالمؤامرات وتحيّي مقاومة شنكال.

(ع ع/ل)

ANHA