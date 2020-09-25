ويجمع المهرجان بين الفلكلور العربي والكردي بمختلف خصوصياتهما وأبعادهما الثقافيّة وحرصهما المجتمعيّ، وسيتخلّل المهرجان رسومات فنّية وتقديم أكلات شعبية خلال ثلاثة أيام متتالية.

وتستعدّ حركة الشبيبة الثورية لإقليم عفرين بالتحضير للتدريبات على مسرح ميتان بناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، وسيتضمّن اليوم الأول منه عروضاً فلكلورية للمكونين الكردي والعربي من الرقص والغناء، وفي اليوم الثاني مباراة رياضية لسيدات مقاطعة الشهباء في ملعب بابنس، أمّا عن اليوم الثالث فسيتمّ عرض مسرحية بعنوان "حتماً سننتصر"، بالإضافة إلى عرض سينفزيون لمدة ساعتين تحت عنوان "فوارق الحياة الحرة"، ويتحدّث العرض عن خصوصية المكونين العربيّ والكرديّ.

وفي هذا السّياق قال الإداري في حركة الشبيبة الثورية لمقاطعة الشهباء محمد الويس: "نحن شعب الشهباء مرّت علينا ذهنيات عدّة، فنحن مدينون لآمارة التي نقلت لنا فكر وفلسفة القائد الأممي عبد الله أوجلان".

وتابع الويس بالقول: "نقوم بالتحضيرات للمهرجان بشكل أسبوعيّ، ونقوم بالبروفات الرياضية والغنائية، نحن مستعدّون تقريباً، وخلال عشرة أيام قادمة سنبدأ وبشكل رسميّ بالمهرجان".

وأضاف الويس: "أرسلنا دعوات عدة لمؤسسات وهيئات خارج نطاق مقاطعة الشهباء، لحضور المهرجان".

واختتم الويس حديثه قائلاً: "كون المهرجان ثقافيّاً وأدبيّاً سيعطي دافعاً للمشاركة فيه، حيث انضمّ حوالي 80 شاباً/ة للمشاركة بالمهرجان، واستخرجت مواهب كثيرة كانت مخزونة بداخلهم، والتي أبدت منهم الثقة العالية بالنفس".

(إ)

ANHA